Villarreal, le 5e plus beau succès away de l'histoire d'Anderlecht

1 PSV – Anderlecht du 8/11/2000 : 2-3 (CL)

Depuis la naissance de la Ligue des champions, Anderlecht n’a atteint qu’une fois le deuxième tour. Le 2-3 de Youla à la 90e au PSV de Gerets avait même permis à Anderlecht de terminer premier de sa poule, devant Manchester United.

2 Étoile Rouge de Belgrade – Anderlecht du 17/3/1982 : 1-2 (C1)

En quarts de finale de la Coupe des clubs champions (la C1, le prédécesseur de la Ligue des champions), le Sporting n’avait pas pu assurer la qualification à domicile (2-1) contre la Dream Team yougoslave. Devant 90 000 fans hostiles, Frankie Vercauteren avait inscrit le 1-2 à l’heure de jeu.

Bergholtz lors de son retour à laéroport de Zaventem, au lendemain de son doublé à San Siro. ©BELGA

3 Inter Milan – Anderlecht du 15/4/1970 : 0-2 (VDF)

Avec son premier grand succès européen à l’extérieur (deux buts de Pummy Bergholtz), au détriment du grand Inter du coach Herrera, Anderlecht s’était qualifié pour sa première finale européenne (la Coupe des Villes de Foires), perdue contre Arsenal. L’Inter avait gagné 0-1 à Anderlecht.

4. Din Bucarest – Anderlecht du 18/4/1990 : 0-1 (CVC)

Demi-finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe. Le Sporting gagne le match à domicile (1-0) mais craint le pire pour le retour. Van der Linden marque le seul but et qualifie Anderlecht pour sa dernière finale européenne, perdue contre la Sampdoria (2-0).

5 Villarreal – Anderlecht du 16/3/2023 : 0-1 (CoL)

Éliminer le demi-finaliste de la Ligue des champions de 2022 était considéré comme une mission impossible pour un club en crise comme Anderlecht. Bart Verbruggen et Islam Slimani ont montré que tout est possible dans le football.

Lukaku était le grand monsieur lors de la victoire à l'Ajax. ©Photo News

6 Ajax – Anderlecht du 17/12/2009 : 1-3 (EL)

Anderlecht devait au moins ramener un point de l’Amsterdam Arena face au grand Ajax de Luis Suarez et… Jan Vertonghen. Via deux buts d’un Lukaku déchaîné et un de Legear, le Sporting d’Ariël Jacobs s’était imposé avec panache.

7 Hambourg – Anderlecht du 19/10/1977 : 1-2 (CVC)

Selon Rensenbrink, c’était un des meilleurs matchs européens d’Anderlecht. Il ne s’agissait que des huitièmes de finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe, mais le Hambourg de Kevin Keegan venait de battre le Sporting en finale la saison d’avant.

Iakovenko vient d'inscrire le deuxième but d'Anderlecht au Bayern. ©Photo News

8 Bayern Munich – Anderlecht du 12/3/2008 : 1-2 (EL)

Certes, Anderlecht était déjà éliminé pour les quarts de finale après le 0-5 du match aller, mais le 1-2, avec des buts d’Akin et de Iakovenko (un petit bijou) était quand même un exploit.

Kompany arme son tir pour inscrire le 0-1 au Betis. ©BELGA

9 Betis – Anderlecht du 6/12/2005 : 0-1 (CL)

Anderlecht avait été tellement ridicule en Ligue des Champions (0 sur 15 contre Liverpool, Chelsea et le Betis et aucun but marqué) que le 0-1 était fêté comme une qualification. L'auteur du formidable but était Vincent Kompany.

Roger Vanden Stock et les fans avaient fêté le 0-1 à Celtic comme une qualification. ©Photo News

10 Celtic Glasgow – Anderlecht du 5/12/2017 : 0-1 (CL)

Même scénario qu’en 2005 : Anderlecht a 0 sur 15 et se déplace dans le chaudron du Celtic. Il aura fallu un autobut de Simunovic pour l’emporter. C’était le dernier match de C1 des Mauves.