Arnstad a fêté son premier but avec un salto : “Je l’ai appris dans mon jardin”

Kristian Arnstad (19 ans) a marqué son premier but lors de son 46e match pour Anderlecht. “Il est le plus professionnel de tous nos joueurs, souriait son entraîneur Brian Riemer. C’est le plus grand bosseur sur le terrain d’entraînement. J’ai hésité entre lui et Refaelov quand Yari s’est blessé. Lior a plus le profil de Yari, mais j’avais peur qu’on ne soit trop offensif à ce moment du match. Je suis terriblement heureux pour lui qu’il ait marqué et qu’il ait pu fêter son but devant les supporters. Ce sera un moment dont il se souviendra toujours.”