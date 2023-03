"Il faut garder les pieds sur terre": Zeno Debast prône le calme à Anderlecht

Patris : La différence ce soir c’est qu’Anderlecht a été plus efficace que nous. On a eu les occasions mais Verbruggen a bien aidé Anderlecht. Pour les Playoffs, c’est toujours possible et on va tout donner pour y arriver.

À lire aussi

Arnstad : Je suis très heureux avec la victoire et mon but. On va de mieux en mieux. On savait que c’était un match à 6 points et la victoire est très importante. La trêve arrive peut-être au mauvais moment mais on reviendra avec les batteries chargées au maximum.

Debast : On doit continuer comme ça après la trêve et garder les pieds sur terre. Bart Verbruggen a fait un gros match mais c’est toute l’équipe qui a été formidable aujourd’hui. C’est un honneur d’être appelé avec les Diables, à moi de me battre et travailler pour obtenir du temps de jeu.