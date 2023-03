Slimani ouvre le score sur penalty: suivez OHL-Anderlecht (0-1, DIRECT)

Dès la 3e minute, une passe loupée de Murillo permettait à De Norre de percuter plein axe avant d'alerter Verbruggen mais sa frappe était trop molle pour réellement inquiéter le gardien néerlandais. Quatre minutes plus tard, Verschaeren s'offrait la première occasion mauve avec une frappe contrée in extremis par Ricca. Quelques secondes après cette frappe, Verschaeren retombait mal après avoir évité un tacle et se tordait la cheville. Il devait être remplacé par Arnstad.