On ne reverra plus Verschaeren cette année : “On va tout faire pour qu’il retrouve son niveau en 2024”

En voyant la phase de jeu, les médecins ont grimacé. La réception de Yari Verschaeren après un saut en déséquilibre et les larmes qui ont suivi laissaient peu de place au doute. Le verdict est tombé ce lundi en fin de matinée : lésion du ligament croisé antérieur au genou gauche. Si on parle souvent d’une indisponibilité de six mois dans une telle situation, Anderlecht ne compte pas sur un retour avant le début de l’année 2024, soit neuf mois minimum d’absence. Il va devoir patienter plusieurs semaines avant de pouvoir passer sur le billard, le temps que le genou soit totalement dégonflé. “Oui, il faut compter entre huit et neuf mois pour revenir au top avec ce type de blessure”, explique Bart Dingenen, physiothérapeute reconnu à l’international des ligaments croisés.