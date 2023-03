”Nous attendions une carte rouge sur cette action”, pour le département des arbitres, ce joueur aurait dû être exclu lors de OHL-Anderlecht

À dix minutes du terme, alors que Francis Amuzu repartait en contre-attaque, il avait été violemment taclé par Federico Ricca. Une phase pour laquelle l’arbitre de la rencontre M. Vergoote n’a… même pas donné une simple faute, ne sanctionnant pas Federico Ricca par la suite. Plus étonnant encore, la VAR n’a pas demandé à l’arbitre de revisionner la phase.

À lire aussi

Lundi dans la soirée, le département des arbitres a commenté, comme à son habitude, les décisions arbitrales du week-end. Et dans ce cas-ci, Frank De Bleeckere n’a pas cherché à minimiser l’erreur des arbitres : “Soyons clairs, nous attendions un carton rouge sur cette action, pour jeu extrêmement dangereux”, a-t-il directement réagi, “tous les critères étaient présents pour une exclusion : Ricca prend la jambe de son adversaire avec les pieds en avant, d’autant que vous mettez en danger la sécurité de l’adversaire.”

”Il est peut-être difficile de voir l’impact pour l’arbitre parce qu’il laisse jouer et ne donne même pas d’avantage à Anderlecht”, tente-t-il également d’excuser M. Vergoote, rejetant une grande partie de la responsabilité sur l’arbitre présent dans la VAR, Wesli De Cremer, “mais la VAR aurait dû sans le moindre doute intervenir et demander à l’arbitre principal d’aller voir la phase pour se faire une deuxième opinion et prendre la bonne décision.”