Zetterberg a une nouvelle passion : “Je suis champion de Suède en vétérans”

Malgré ses 52 ans, Pär Zetterberg est affûté comme quand il était encore footballeur. Son secret : le padel. “Je suis un mordu. Chaque jour, je joue deux heures. Je suis devenu champion de Suède dans la catégorie des vétérans, donc des plus de 50 ans. La finale avait lieu à Gävle, à 700 kilomètres d’ici. Mais je joue aussi contre des jeunes. Tant que je peux les ennuyer, je continue à me mesurer avec eux. Il y a 5000 joueurs classés en Suède. je suis le numéro 80. Demain, je joue contre un jeune qui est le numéro 30 ou 35. Ils sont plus rapides et puissants que moi, mais j’essaie d’être plus malin. La tactique est importante dans ce sport.”