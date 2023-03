Bart Verbruggen, le gardien d'Anderlecht, quitte déjà la sélection néerlandaise

La hiérarchie des gardiens chez les Oranje n’est pas encore établie et Bart Verbruggen avait peut-être une petite carte à jouer lors de ce rassemblement. Mais le portier des Mauves devra attendre : touché par une infection virale, il n’est pas disponible pour le match contre la France ce vendredi soir et quitte le camp d’entraînement néerlandais. Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt et Joey Veerman sont dans le même cas.