Lors de son passage à Bruxelles, il a inscrit 11 buts en 32 matches. Depuis l'arrivée de Brian Riemer, Fabio Silva était moins productif et plus souvent remplacé. Et les rumeurs de tensions entre lui et le Danois allaient bon train.

Ce que Fabio Silva a démenti dans VI: "C'est juste un non-sens, j'avais de bonnes relations avec tout le monde à Anderlecht. Cette étape vers Anderlecht était tout simplement très importante pour moi. J'ai dû retrouver le plaisir et gagner la confiance des gens. À mon âge, je dois me servir de toutes les occasions d'apprendre. Ensuite, vous avez besoin d'entraîneurs qui comprennent cela et vous font continuer. C'était le cas à Anderlecht. Ils m'ont donné l'opportunité de me sentir à nouveau important dans une équipe. J'ai pu faire un autre bon pas là-bas et j'en suis reconnaissant envers tout le monde."