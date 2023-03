Le RSCA attaque le journaliste du Humo: on connaît la date du procès

Les deux articles en question signés Jan Hauspie s'intitulent "Mauve Malaise: la crise profonde au RSC Anderlecht" et "Mauve Malaise. Notre journaliste revient sur l'article controversé sur Anderlecht." Le premier est paru le 7 février 2023.

Le président du club bruxellois, Wouter Vandenhaute, et son ancien directeur général, Peter Verbeke, sont ciblés dans ces deux papiers. L'hebdomadaire évoque notamment leur rémunération, leur méthode de travail et la forte rotation du personnel qu'ils ont appliquée au sein du club ces dernières années.

Selon les informations du titre de presse, Wouter Vandenhaute facturerait 500.000 euros par an au RSCA via sa société Huppeldepup SA. Lui et Verbeke, qui gagnait 550.000 euros par an et était prétendument appelé "le petit nazi" par d'anciens employés, dépensaient aux frais du Sporting jusqu'à 2.000 euros pour des repas au restaurant. Un ancien employé les a qualifiés de "psychopathes."

Le prestigieux transfert du Diable Rouge, Jan Vertonghen, a également été mis en lumière. Des collaborateurs auraient conseillé le président Vandenhaute de ne pas attirer de gros salaire au vu de la situation financière délicate du club anderlechtois. Celui-ci n'en a pas tenu compte.

Le responsable de la formation, Jean Kindermans, aurait même reçu son C4 pour avoir refusé de travailler avec Verbeke.