Saison record à Anderlecht : déjà 22 000 maillots vendus !

Anderlecht est en tête dans un classement au moins en Belgique : celui des maillots vendus. Depuis le début de la saison, 22 000 maillots ont déjà trouvé preneur. C’est un record pour le club. Et personne ne fait mieux en Pro League où les autres grands tournent entre 15 000 et 20 000. C’est le maillot floqué du numéro 10 de Yari Verschaeren qui a eu le plus de succès auprès des fans. L’action avec le maillot spécial de la marque ARTE (porté une seule fois en amical contre Lyon) a aussi aidé à booster les ventes.