Eupen, une sale reprise pour Anderlecht dans le sprint des playoffs

Monsieur 66 % ne sera pas là (en théorie)

Islam Slimani a marqué six des neuf derniers buts anderlechtois, toutes compétitions confondues. Monsieur 66 % donc. Mais l’Algérien s’est blessé en fin de match à Louvain. Le staff de son équipe nationale a estimé l’absence à trois semaines après l’avoir ausculté. Ce qui pourrait lui permettre d’espérer revenir le week-end prochain, contre Westerlo.

Au Sporting, on a encore le petit espoir de le retaper pour Eupen via des traitements de pointe. Mais faut-il prendre le risque d’une éventuelle rechute qui le mettrait sur la touche plus longtemps ? La question est sur la table à Neerpede.

Sans Slimani (et sans Verschaeren), Anderlecht se présentera déforcé à Eupen. Surtout parce que l’avant-centre n’a pas de vrai remplaçant dans le noyau. Avec Benito Raman, le jeu sera différent. Sur toute la saison, il n’a inscrit que cinq buts.

Islam Slimani s'est fait mal contre Louvain juste avant le break international. ©VKA

Eupen aime se payer les grands

À domicile, Eupen n’a gagné que quatre matchs cette saison. Mais il y a le Club Brugeois et le Standard dedans. Et on peut ajouter un nul contre Genk et Westerlo. Face aux grands, les Pandas semblent se transformer en tigres affamés.

Anderlecht ce dimanche, c’est la dernière grosse affiche de la saison au Kerhweg, il n’y aura plus que la réception de Zulte Waregem ensuite. Autant dire que les joueurs seront surchauffés dans un match qui pourrait grandement les rapprocher du maintien.

On peut ajouter qu’Edward Still, le coach eupenois, a remporté son unique duel avec le RSCA dans sa carrière d’entraîneur principal. C’était avec le costume de Charleroi contre les Mauves de Felice Mazzù (0-1 en octobre dernier) mais cela donnera un peu plus de confiance au jeune coach.

L’une des bêtes noires du RSCA

Avec un Sporting moins performant ces dernières années, il n’est pas illogique que le nombre de bêtes noires augmente. Mais le déplacement à Eupen reste un moment historiquement compliqué pour les Mauves.

Il faut déjà remonter six ans en arrière pour trouver une victoire au Kerhweg, grâce à un but d’Hanni et… deux CSC de Leye et Wagué en octobre 2017 (2-3). Depuis, les Bruxellois restent sur cinq rencontres sans victoire, dont deux défaites.

On se souvient que même Vincent Kompany avait réussi à exploser complètement au Kerhweg, en janvier 2021 dans un match à huis clos. Au terme d’une défaite (2-0), le T1 de l’époque s’était montré véhément envers l’arbitre, Alexandre Boucaut, comme rarement.

Beaucoup d’internationaux et pas mal de déçus

Quatorze Anderlechtois du noyau A ont quitté Neerpede pendant la trêve internationale. Même si Slimani est vite rentré après avoir fait constater sa blessure, Brian Riemer n’a pas pu travailler dans des conditions optimales ces deux dernières semaines. La seule bonne nouvelle, c’était le retour d’Hannes Delcroix pendant une heure lors d’un match amical perdu contre le PSV (0-2) jeudi dernier.

À Eupen, Still n’a “perdu” que cinq joueurs pendant le break international, dont seulement deux titulaires du dernier match (le Bosnien Prevljak et le Togolais Bessilé). Autant dire que le coach eupenois a eu plus de temps pour travailler un plan en vue du match de dimanche.

Riemer, lui, n’aura pas récupéré que des garçons heureux. Verbruggen a souffert d’une intoxication alimentaire aux Pays-Bas, Debast est l’un des rares Diables à ne pas avoir reçu une seule minute de jeu, Stroeykens, Sadiki et Stassin ont été éliminés des qualifications de l’Euro U19, Dreyer a subi une défaite humiliante au Kazakhstan avec le Danemark, le Ghanéen Ashimeru n’a disputé que 18 minutes en deux matchs… Bref, le T1 du Sporting aura du boulot aussi sur le plan psychologique.