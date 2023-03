Mauvaise nouvelle confirmée pour Anderlecht : Slimani out pour le déplacement à Eupen

Le suspense était mince mais la nouvelle est, cette fois, confirmée : Islam Slimani ne fera pas le déplacement à Eupen ce dimanche. L’attaquant algérien souffre d’une petite déchirure à la cuisse depuis la fin du match à Louvain. Le staff médical estime que l’aligner ce week-end serait prendre un gros risque de rechute. Ce qui ne serait pas une bonne idée dans le sprint de la course aux playoffs et à l’approche du quart de finale de Conference League contre l’AZ. À Anderlecht, on espère récupérer Slimani la semaine suivante, avant la réception de Westerlo au Lotto Park. Au Kerhweg ce dimanche, c’est Benito Raman qui devrait emmener l’attaque mauve.