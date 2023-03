Jürgen Klopp, Lionel Messi et perle des Caraïbes : ils rendent l’AS Eupen (un peu) plus sexy

L’AS Eupen a le même souci depuis son arrivée en première division : séduire les médias et le public. Le club germanophone ne fait jamais les gros titres. En Flandre, on appelle ça "la souris grise" du championnat, celle qu’on ne voit même pas. Mais croire qu’en dehors de l’entraîneur Edward Still et de quelques têtes connues de l’élite, comme Stef Peeters et Smail Prveljak, il n’y a rien à savoir sur Eupen serait une erreur. La preuve avec ces trois garçons au CV surprenant dans le vestiaire du Kehrweg, un stade où Anderlecht ne gagne (quasi) jamais.