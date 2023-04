Landry Dimata ne voulait plus attendre à Anderlecht : "J'avais l’impression d’être un jeune de 16 ans"

guillement "Je ne prenais plus de plaisir et ne savais plus pourquoi je jouais au foot."

Comment expliquez-vous ce soudain retour en force après tant de désillusions ?

“Je pense être la première personne à me rendre compte que je me sens mieux. Et j’en suis fier. Aujourd’hui, je suis un homme différent. Je vois les choses différemment. Et cette prise de conscience m’a permis d’être mieux sur le terrain. Cela peut paraître fou mais j’ai retrouvé mon identité, le plaisir sur le terrain et ce pour quoi je joue au foot.”

Vous aviez perdu le plaisir de jouer ?

“Avec mes blessures, la manière dont je suis parti d’Anderlecht, le fait de perdre ma place à l’Espanyol, j’ai vécu des moments compliqués psychologiquement. J’avais perdu goût au football. À force, j’ai été gentiment découragé. Je ne m’en suis pas rendu compte sur le moment. Il y a quatre, cinq ou six mois, je n’avais pas l’envie ou l’ambition que j’ai aujourd’hui.”

Peut-on parler d’une dépression ?

“C’est un mot fort (il marque une pause). J’étais là sans être là. Je faisais mon boulot mais sans plus. Dans la vie, vous rencontrez des difficultés. C’est normal. Mais il vous faut la grinta pour les combattre. Je n’avais plus cette force en moi.”

Avez-vous envisagé d’arrêter le football ?

“Non. Jamais. Mais j’ai dû faire un travail sur moi-même. Ce que je peux dire, c’est que ce passage au NEC restera imprégné dans mon cerveau toute ma vie. Il m’a permis de faire un changement complet dans ma tête. Parfois, il faut un petit truc pour avoir un déclic. C’est arrivé grâce à mon équipier Ivan Marquez que je considère comme un frère. Il m’a permis de retrouver la grinta. Je me suis posé certaines questions, comme : 'Pourquoi je joue au foot ?' J’ai toujours voulu marquer l’histoire et laisser un héritage, être une légende. En me rappelant de tout ça, je me suis dit que je devais me réveiller. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé : la manière avec laquelle je vois les matchs, comment je me prépare, comment je m’échauffe. Tout a changé.”

Dans cette perspective, retourner à l’Espanyol à la fin de votre prêt n’est pas la bonne solution…

“Contractuellement parlant, je repars à l’Espanyol au terme de cette saison. Et l’objectif n’est pas de rester au NEC.”

Et quel est l’objectif ?

“Marquer ce week-end (NdlR : il a mis un doublé après l’interview). Le deuxième, c’est d’en mettre plein d’ici la fin du championnat. Si j’atteins la barre des 15 buts, j’aurais des options.”

guillement "Je suis devenu inarrêtable car j'étais la seule personne qui me bloquait."

Vous parlez comme Zlatan Ibrahimovic…

“Je réfléchis comme lui. Dans ma tête, il n’y a pas un joueur qui est plus fort que moi. Les gens vont prendre pour un fou en lisant ça. Ce n’est pas grave. Désormais, je suis inarrêtable. Avant, la seule personne qui m’arrêtait, c’était moi. J’ai tué cet ancien moi.”

Êtes-vous actuellement au niveau que vous aviez à Ostende ou Anderlecht ?

“Je suis meilleur. Et le reste de ma carrière sera meilleur que ce qui s’est déjà passé. Je le vois dans mes statistiques. Je sens que j’ai les capacités pour atteindre le top. Si ce n’est pas pour aujourd’hui, ce sera pour demain.”

À 25 ans, vous avez encore quelques belles années devant vous…

“Douze ans. Je ne jouerai plus à 40 ans mais je me vois footballeur jusqu’à mes 37 ans. En y réfléchissant, j’ai encore du temps devant moi.”

Et pourtant vous semblez pressé…

“Je ne vais pas dire que je veux rattraper le temps perdu mais un peu quand même.”

guillement "Je n'aurais pas dû signer à Wolfburg"

En y repensant, auriez-vous fait des choix différents dans votre carrière ?

“Je ne serai pas directement parti à l’étranger après Ostende. Encore moins à Wolfsburg. Le choix intelligent aurait été d’aller dans un club du top belge. J’avais plusieurs possibilités. Puis, je me serais mieux préparé et j’aurais pris certaines choses bien plus au sérieux. J’ai dû passer par certaines étapes pour le comprendre. Il faut connaître son corps.”

Justement, comment vont vos genoux qui ont tant posé problème à Anderlecht ?

“Je suis au top. Tout se passe dans la tête. Quand vous avez une telle blessure, il faut se demander pourquoi cela arrive ? Comment cela se passe dans votre vie ? Êtes-vous stressé ou détendu ? Est-ce vous dormez bien ? Au moment de mes blessures, la situation dans laquelle j’étais à Anderlecht ne me convenait pas.”

Quelqu’un vous a aidé à changer votre approche ?

“Depuis quelques mois, je suis des cours de psychologie en ligne. Cela m’a aidé à comprendre beaucoup de choses. Je lis aussi des bouquins sur le développement personnel. Mes proches et surtout ma mère m’ont dit qu’ils me revoyaient enfin être moi et sourire.”

Est-ce vous avez aussi fait le ménage dans votre entourage ?

“De par ma jeunesse et le manque de figure paternelle, je me suis sans doute entouré de gens juste pour avoir le sentiment d’avoir une figure paternelle. J’ai pu en sortir. Heureusement. En cela, quitter la Belgique m’a fait du bien. Je devais changer d’air et respirer. Et prendre de la vitamine D (rires). Idem pour ma venue aux Pays-Bas… sans le soleil (rires). J’ai senti que je devais me lancer dans un nouveau défi et me concentrer sur moi-même.”

Est-ce pour cela que vous avez décidé de quitter l’Espanyol ?

“Très honnêtement, le fait d’être coupé dans mon élan m’a mis un coup. Je revenais bien, on ne perdait plus un match, tout le monde me kiffait et puis, sans raison, on m’a écarté. Aucun joueur n’était plus fort que moi, je faisais plus d’efforts que les autres. Je ne comprenais pas. Le coach m’a listé mes talents… mais sans qu’il me fasse jouer. C’était une injustice que j’ai eu du mal à accepter.”

guillement "Kompany voulait que je sois titulaire la saison d'après mais je ne suis pas un jeune de 16 ans qui débarque chez les A."

Un peu comme sur la fin de votre passager à Anderlecht…

“Voilà. Je reviens de blessure, je suis bien, je marque, je suis appelé avec les Diables pour qu’au final le club règle un transfert gratuit dans mon dos. Nmecha marquait ses buts mais moi aussi. Vincent Kompany m’a sorti de l’équipe car il a décidé que c’était comme ça.”

Dimata avait bien démarré sous Vincent Kompany. ©PCR

Anderlecht vous a poussé vers la sortie…

“Leur plan était que je joue mais la saison d’après. Malheureusement, je n’avais pas la mentalité pour accepter d’attendre. C’était peut-être une erreur de ma part. Mais j’avais l’impression d’être un jeune de 16 ans qui rentre dans le noyau A.”

Vous vous êtes senti trahi par votre club de cœur ?

“Ce départ m’a fait mal. C’est mon équipe, ma ville (il frappe sur son cœur). J’ai beaucoup parlé de la situation avec Vincent Kompany (laisse un blanc) mais je n’ai pas de rancœur. Vincent est un top coach. C’est super kiffant de jouer avec lui. Je voulais jouer pour lui mais je n’ai pas pu. J’étais un enfant à qui on retire son jouet.”

Kompany n’était pas le seul décideur. Plus haut, on voulait prendre congé de vous…

“Les dirigeants ne me l’ont pas fait comprendre comme ça mais ils me disaient : ‘Si tu as la possibilité de partir, on ne va pas te retenir (rires)'.”

Que vous a-t-il manqué pour réussir à Anderlecht ?

“Un peu de chance. Je me suis blessé comme ça. Sans contact. J’avais si bien commencé ma saison. Il ne m’a rien manqué venant de moi.”

De qui alors ?

“Si ce n’est pas le coach, c’est la direction.”

Que s’est-il réellement passé avec votre genou ? Vous étiez près de devoir arrêter votre carrière si on en croit le club…

“Je n’ai jamais eu peur que ça arrive. La preuve, je suis là. Beaucoup de gens parlaient d’une fin de carrière. J’ai vu le docteur Declercq. Il m’a dit : 'Ce n’est rien du tout'. On a voulu rester discret sur ma blessure car on ne la comprenait pas au début. La situation était floue pour moi. On ne savait pas si j’allais continuer à jouer ou me faire opérer.”

Cette blessure vous a stoppé dans votre élan. Vous aviez marqué 13 buts avant la trêve hivernale en 2018. Où vous seriez-vous arrêté ?

“J’en aurais mis plus de 20 je crois. J’avais un objectif très clair : une saison où on se qualifie pour l’Europe, une deuxième et une troisième année et puis je rejoignais un club du top (il laisse un silence). Ça ne s’est pas passé comme prévu (il éclate de rire).”

guillement "Je ne serai jamais dégoûté par Anderlecht, c'est mon club."

N’êtes-vous pas un peu dégoûté par votre passage à Anderlecht ?

“Non. Le club reste le club. Peu importent les personnes à l’intérieur. C’est l’histoire, les supporters. Ils m’ont toujours adoré et moi aussi.”

Anderlecht cherche un attaquant pour la saison prochaine. Que répondez-vous s’ils vous appellent ?

“Tout dépend de combien de buts je mets cette année. Si je fais une bonne saison, retourner sera compliqué car je vise plus haut. Mais franchement, ça reste intéressant car je kiffe Anderlecht.”