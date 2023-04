Le Cercle de Bruges s'impose facilement face à Courtrai et s'installe à la 8e place: Anderlecht sous pression

Dès les premiers instants, Ayase Ueda a profité d'un cafouillage de la défense pour décocher une frappe qui a fini au fond des filets (3e). Cependant, suite à une consultation du VAR, l'arbitre Nathan Verboomen a décidé d'annuler le but à cause d'un léger hors-jeu de l'attaquant japonais. Après le quart d'heure, les efforts brugeois ont payé avec une tête de Thibo Somers (16e, 1-0). Sur un tacle maladroit de Massimo Bruno, le Cercle a obtenu un penalty qu'Ueda (37e, 2-0) a converti. Juste avant la pause, le KVK s'est procuré sa première opportunité via une frappe de Felipe Avenatti, arrêtée par une parade de Radoslaw Majecki (44e).