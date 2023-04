Riemer suite à la saga Charleroi – Malines : “Visons la 7e place”

L’autre bonne nouvelle venait de deux autres blessés, de longue date cette fois. “Kana et Decroix sont prêts. Ils jouent avec les U23 contre Beveren ce vendredi soir et ils pourraient être dans la sélection dimanche.”

La blessure de Yari Verschaeren, par contre, a fait disparaître le sourire du Danois. “Il était mon talisman. Il jouait presque tout depuis que je suis là. C’est une grosse perte. Mais ses remplaçants potentiels ont l’avantage d’avoir joué beaucoup aussi.”

Riemer s’est également exprimé au sujet de la décision du Conseil de Discipline de la Pro League de ne pas faire rejouer Charleroi – Malines. “Je ne suis pas avocat, mais quand une décision pareille est prise pour des raisons politiques… Et c’est fou que ce jugement tombe à un moment où la saison est presque finie. C’est pour cela que j’ai dit à mes joueurs de viser la 7e place au lieu de la 8e. Si on bat Eupen, on est sur la bonne route.”