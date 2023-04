Des câlins et des larmes pour Boeckx : “J’ai pourtant tout fait pour convaincre Frank et sa femme”

Le visage de Boeckx oscillait entre le rire et les larmes, entre la joie d’avoir participé à l’éclosion de Bart Verbruggen et le soulagement de retrouver du temps pour sa famille. Depuis son arrivée en 2015 pour dépanner dans un rôle de numéro trois après être venu signer son contrat en… marcel dans les bureaux de Neerpede, Boeckx avait vécu beaucoup de belles choses au Sporting, dont le dernier titre (2017) dans la peau d’un titulaire avec René Weiler.

Il était un membre apprécié dans le staff et Brian Riemer n’a pas caché sa déception de le voir s’en aller. “Ça fait un mois que je fais tout pour convaincre Frank et sa femme de ne pas abandonner ce job. Frank était un gars important dans l’équipe. Il a été d’un grand support depuis mon arrivée. Il était très compétent et pas seulement dans son rôle de coach des gardiens. Il aidait aussi à donner des idées dans la construction du jeu. Je ne suis vraiment pas heureux qu’il s’en aille mais je ne peux que respecter sa décision.”

Remplacer un entraîneur des gardiens en plein sprint final d’une saison n’est pas simple. Anderlecht a rapidement contacté un successeur. Un accord a même été trouvé ces derniers jours et le contrat est signé. Il s’agit d’un coach qui est actuellement sous contrat dans un club à l’étranger. Mais il doit encore faire son préavis et il n’arrivera que dans quelques semaines. Au Sporting, on craint même qu’il ne puisse pas débarquer à Neerpede avant la fin de la saison.

Pour assurer l’intérim, plusieurs dossiers ont été sur la table de Jesper Fredberg, dont celui de Silvio Proto (proposé directement par Boeckx), mais le directeur sportif a finalement préféré une solution interne et originale : Hendrik Van Crombrugge combinera son rôle de numéro deux tout en donnant un coup de main à l’entraînement, comme annoncé sur notre site samedi 1er avril en fin de matinée, ce qui a été pris pour un poisson pour beaucoup de lecteurs. Une manière pour l’ex-capitaine de transmettre son expérience au jeune Verbruggen, avec qui l’entente est très bonne.