Refaelov et Raman favoris pour être dans le onze : les compositions probables d’Eupen-Anderlecht (Direct à 16h)

À OHL, il avait fait monter Arnstad quand Verschaeren s’est blessé. Le Norvégien avait eu du mal à rentrer dans le match mais il avait inscrit le 0-2.

Un joueur dont il faudra aussi tenir compte dans les semaines à venir, c’est Marco Kana. Le médian est enfin prêt et il nous revient que son profil plaît à Riemer. Mais dans un entrejeu avec Diawara, Ashimeru et Kana, Riemer aurait trop de récupérateurs et trop peu de créativité.

En attaque, Slimani est incertain, Riemer a encore un petit espoir de le retaper à temps. Mais il ne devrait de toute façon pas commencer, au profit de Raman.

Le dernier casse-tête concerne le poste d’arrière gauche. Vu la tournante entre Sardella et N’Diaye, difficile de dire qui sera l’heureux élu contre Eupen. Vu sa bonne prestation à Louvain, Sardella part quand même avec une longueur d’avance.