Ashimeru est devenu le moteur et le pilote du RSCA : “Majeed a des connexions avec tout le monde”

Les datas du box-to-box idéal

Les chiffres confirment l’apport d’Ashimeru dimanche. À la récupération (15 récupérations de ballon dont 10 dans le camp adverse, personne n’a fait mieux), dans l’impact physique (c’est lui qui a gagné le plus de duels) et dans la distribution (90 % de passes réussies, seul Vertonghen a un meilleur bulletin). Les datas du box-to-box idéal.

Si on décortique encore plus les stats d’Ashimeru, on remarque qu’il donne ses passes à tous les autres Anderlechtois présents sur la pelouse. Là où les autres jouent d’abord avec l’équipier situé juste à côté d’eux (Vertonghen a donné 21 de ses 59 passes à Debast), Ashimeru distribue de tous les côtés. Il est clairement la plaque tournante du RSCA version Brian Riemer.

À 25 ans, Ashimeru atteint une forme de maturité. Il n’est plus le chien fou du début. Il récupère encore beaucoup de boulot grâce à son agressivité mais il sait aussi se placer pour casser une attaque adverse avec moins d’effort. “Il a été biberonné aux notions du contre-pressing à Salzbourg. Il sait où il faut se positionner. Mais il utilise peut-être encore plus cette arme”, explique Zouhair Essikal, qui gère les intérêts du Ghanéen depuis plusieurs années.

Précisons aussi qu’Ashimeru, musulman, fait le ramadan en semaine mais reprend un régime “classique” le jour d’un match, pour avoir le plus d’énergie possible sur la pelouse.

Il a enfin pu devenir un leader du vestiaire

Il n’a pas fallu longtemps aux supporters anderlechtois pour remarquer le talent d’Ashimeru quand il est arrivé en janvier 2021. Mais l’irrégularité venait souvent brouiller l’image. Que valait-il vraiment ? “Il ne faut pas oublier qu’il avait été très bon et très important pendant la meilleure série de l’ère Kompany. Pour prester de façon régulière, Majeed aime se sentir important dans l’équipe.”

C’est le cas cette saison, moins les années précédentes. “Lors de son prêt à Saint-Gall en Suisse, Majeed n’avait même pas 20 ans mais il était déjà un des leaders de l’équipe. Dans le vestiaire et sur le terrain. Il a une personnalité affirmée et il n’hésite pas à se faire entendre”, décrit Essikal.

Mais ce rôle était déjà pris quand il arrive au RSCA, notamment par un Wesley Hoedt qui prenait beaucoup de place dans le vestiaire. Ashimeru est resté en retrait, ce qui n’a pas aidé à son rayonnement sur le terrain. Mais Hoedt est parti et l’influence de Lior Refaelov et Hendrik Van Crombrugge a baissé. Jan Vertonghen est le nouveau capitaine mais il est arrivé après. “Dans le vestiaire, Majeed a une connexion avec tout le monde. Avec les anglophones, les francophones, les Africains, les musulmans… Il a même des notions d’allemand. Tout cela fait qu’il est très apprécié par les autres joueurs.”

Ashimeru n’est pas le genre de leader qui va taper du poing sur la table en beuglant dans le vestiaire. Mais il sait se faire entendre. Quand Benito Raman n’était pas placé où il aurait dû l’être d’après le plan de jeu de Riemer, il lui faisait passer le message clairement. Pareil avec certains jeunes de l’équipe. Et au vu des réactions, on sent qu’il est écouté.

Riemer lui demande de rester mais la Bundesliga l’observe

Riemer adore Ashimeru qui voit le football comme lui. Il lui a déjà demandé plusieurs fois de rester la saison prochaine. Le Danois pense qu’ils pourraient faire de grandes choses ensemble. Mais garder le Ghanéen une saison de plus au Sporting ne sera pas simple. La Bundesliga l’observe avec attention. Son style correspond à la philosophie de jeu allemande.

Ashimeru aura encore deux ans de contrat à Anderlecht au terme de cet exercice. La direction n’est donc pas dans l’urgence mais le vendre cet été permettrait de toucher un joli pactole. Il n’avait coûté qu’un peu moins de deux millions après renégociation de son option d’achat au printemps 2021 avec Salzbourg. Il vaut déjà bien plus.