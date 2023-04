Craig Bellamy, l’adjoint de Kompany, continue sa descente aux enfers : “Tout ce que j’avais, on me l’a enlevé”

Pour l’aider, Burnley lui loue un petit appartement mais Bellamy ne possède même pas de voiture. “Je vis dans le couloir de la mort depuis cinq aux six ans, a précisé l’ancien attaquant dans une interview accordée au Daily Mail. J’attends que quelqu’un me sauve. J’attends que quelqu’un ouvre la porte de ma cellule et me dise : aujourd’hui, c’est le grand jour. C’est comme le sentiment de n’avoir rien à attendre. J’ai gagné beaucoup d’argent mais, aujourd’hui, je ne peux pas obtenir un prêt hypothécaire. Financièrement, je n’ai aucun avenir et cela fait mal. Je ne suis pas un fraudeur fiscal mais j’ai été très naïf. Tout ce que j’avais, on me l’a enlevé. Lorsque vous êtes conseillé par de mauvaises personnes, tout s’effondre. Aujourd’hui, ma faillite est d’ailleurs un soulagement. Je peux enfin revivre.”

Des investissements désastreux et de mauvaises fréquentations

Des mots qui en disent long sur la situation mentale de Bellamy, dont certains investissements ont été désastreux, notamment dans un bar à vin ou dans un steakhouse. “Je sais que beaucoup de gens disent que j’ai gaspillé tout mon argent dans la drogue et dans le jeu mais ce n’est pas vrai. Je ne vais pas dans les pubs, je n’ai jamais consommé de drogue de ma vie et je ne joue pas. Je ne l’ai jamais fait et je n’en vois pas l’intérêt.”

En évoquant publiquement ses mauvaises fréquentations, le Gallois espère servir d’exemple à ne pas suivre pour les autres. “Il faut tout vérifier soi-même et s’assurer que tout est en règle. Sinon, c’est le Far West. L’argent, c’est le diable. C’est un cadeau empoisonné. Les gens vont toujours vous en demander plus quand ils pensent que vous en avez beaucoup. Pour eux, vous êtes un guichet automatique ambulant. Vous les aidez mais vous n’entendez plus jamais parler d’eux par la suite…”