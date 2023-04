La fonction d’entraîneur des gardiens à Anderlecht : introduite par Leekens, bannie par De Mos

À lire aussi

Voici l’histoire des entraîneurs des gardiens au RSCA, dont certains ont très mal pris leur mise à l’écart.

1. Nico De Bree (de 1987 à 1989 et de 1992 à 1997) : le Boeckx sous Boskamp

De Bree avec Boskamp et Dockx à Anderlecht. ©Photo News

Décédé à 71 ans d’un cancer du poumon le 6 mai 2016, l’ex-gardien néerlandais du RWDM (entre 1972 à 1977) et d’Anderlecht (de 1977 à 1980) Nico De Bree fut le premier coach des gardiens de l’histoire du club bruxellois. Avant cela, les trois gardiens s’échauffaient entre eux et participaient ensuite à la séance collective, sans exercices spécifiques. L’homme qui a convaincu Michel Verschueren de faire signer un entraîneur des gardiens était… Georges Leekens, en 1987. “J’en avais déjà un au Cercle Bruges en 1984, dit Leekens. J’ai toujours tout voulu professionnaliser avant les autres. J’étais un pionnier à plusieurs niveaux. C’est moi, par exemple, qui ai fait installer du chauffage sur le banc d’Anderlecht… mais pas de l’équipe visiteuse.”

guillement "J'étais le seul à ne pas vouloir de coach des gardiens. Je voulais que Preud'homme et De Wilde soient bons des pieds."

De Bree, dont le surnom était “le loucheur” est resté sous Raymond Goethals mais a dû plier bagage quand son compatriote Aad De Mos est venu de Malines. “J’étais le seul à ne pas vouloir de coach des gardiens, explique le Néerlandais. J’avais travaillé avec Preud’homme, il n’avait pas besoin de faire des exercices avec des élastiques ou des cônes. Et Filip De Wilde à Anderlecht non plus. Je voulais qu’ils soient impliqués dans des phases de jeu. Je voulais que mes gardiens soient bons des pieds. J’étais un pionnier.”

Quand Luka Peruzovic a repris les Mauves, De Bree est revenu. Entre-temps, il avait formé Geert De Vlieger à Beveren, le club de Boskamp. “Mais je ne crois pas que De Bree avait un contrat à temps plein. Il n’était pas tous les jours au club”, dit Peruzovic. Quand Johan Boskamp est arrivé à Anderlecht, De Bree est devenu un membre influent du staff, comme Boeckx sous Riemer. Le trio Boskamp – Dockx – De Bree était inséparable.

2. Roger Van den Bossche (de 1997 à 1999) : amené par Vandereycken

Roger Van den Bossche. ©Photo News

Jacky Munaron est cité, mais c’est l’illustre inconnu gantois Roger Van den Bossche qui signe ensuite à la demande du coach René Vandereycken, avec qui il avait travaillé à Gand. Van den Bossche, qui n’avait pas joué à un plus haut niveau que la D2 (à Berchem) et qui était fan de Christian Piot, livre du bon travail et est gardé à bord quand Vandereycken est viré.

3. Jacky Munaron (de 1999 à 2007) : ovation du public

Munaron avec Proto et Zitka avant le match à Chelsea. ©BELGA

Le chouchou du Parc Astrid fait enfin son retour au bercail et il vit les années sublimes sous Aimé Anthuenis. Mais après huit saisons et cinq titres (après Anthuenis, il a travaillé avec Broos et Vercauteren), Anderlecht fait savoir à Jacky Munaron que la collaboration se termine. Pourtant, la saison précédente, à la demande d’Anderlecht, il avait démissionné comme coach des gardiens de l’équipe nationale. Son successeur au RSCA sera son ancien concurrent Filip De Wilde. “J’étais embêté de succéder à Jacky, qui avait été mon entraîneur, dit De Wilde. Je l’avais appelé pour lui faire savoir qu’Anderlecht m’avait demandé de devenir coach des gardiens. Moi, je proposais de coacher les jeunes gardiens, mais la décision était prise. C’est Philippe Collin (l’ancien secrétaire général du club) qui avait un litige avec Jacky.”

Officiellement, Anderlecht reproche à Munaron de ne pas faire assez de scouting à sa propre initiative, mais Jacky sait que ce n’est pas la vraie raison. Au terme du dernier match à domicile – le 6-0 contre le Brussels –, le public lui offre une standing ovation. Et Daniel Zitka porte un T-shirt avec comme message “Thanks Jacky”.

4. Filip De Wilde (de 2007 à 2012) : vexé par la non-prolongation

De Wilde avec Jacobs et Lukaku. ©Photo News

Jeune entraîneur des gardiens, De Wilde poursuit le bon boulot que Munaron avait livré avec Silvio Proto et Daniel Zitka. Aussi bien sous Vercauteren que sous Jacobs, il est un serviteur aussi fiable que discret. Il reçoit aussi comme tâche de s’occuper des phases arrêtées. Mais après cinq saisons et deux titres, Anderlecht ne prend pas d’initiative pour prolonger son contrat. “C’était une surprise pour moi, dit De Wilde. Visiblement, la décision a été prise par quelqu’un qui n’y connaissait pas grand-chose, mais je ne vais pas citer de noms. Vu que cela traînait, j’ai tranché moi-même et j’ai dit que je ne resignerais pas.”

5. Max de Jong (entre 2012 et 2020) : même Coucke l’a gardé (un moment)

De Jong avec ses gardiens Boeckx, Svilar et Ruben après le titre en 2017. ©BELGA

Daniel Zitka est cité comme successeur de Munaron, mais c’est un Néerlandais inconnu qui débarque avec John van den Brom. Max de Jong est tellement apprécié par les gardiens, qu’il n’est pas viré quand son compatriote et ami est mis à la porte. De Jong restera huit ans à Anderlecht. Il est même un des seuls à rester à bord quand Marc Coucke rachète le Sporting. Mais quand Vincent Kompany lui propose de former un duo avec Jelle ten Rouwelaar, de Jong refuse. “Je ne suis pas là pour gonfler les ballons.”

6. Jelle ten Rouwelaar (entre 2020 et 2022) : avec Verbruggen dans ses valises

Ten Rouwelaar avant la finale de la Coupe de Belgique. ©Orange Pictures

Frank Boeckx est pressenti pour succéder à de Jong, mais Vincent Kompany privilégie la piste ten Rouwelaar, qu’il connaissait de la collaboration entre Manchester City et NAC. Le principal mérite du Néerlandais est d’avoir pris le jeune Bart Verbruggen dans ses valises en quittant NAC. Quand Kompany part, il le suit à Burnley.

7. Laurent Deraedt (entre juin et octobre 2022) : viré avec Mazzú

Deraedt avec Mazzù à la veille du match à FCSB en Roumanie. ©BELGA

Deraedt est un des membres du staff unioniste de Felice Mazzù qui accompagne le coach à succès du Parc Duden au Parc Astrid. Mais quand Mazzù est viré par le duo Vandenhaute – Verbeke, le pauvre Deraedt reçoit aussi son C4. “J’ai compris que l’aspect humain ne compte pas”, dira-t-il dans nos colonnes. Entre-temps, il est devenu entraîneur des gardiens des U23 du Maroc.

8. Frank Boeckx (entre octobre 2022 et avril 2023) : le bras droit de Riemer

Boeck et Riemer étaient très proches.

Le dernier gardien à avoir remporté un titre avec Anderlecht était plus qu’un coach des gardiens. Il était le bras droit de Riemer et l’homme de confiance de beaucoup de joueurs.