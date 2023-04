Peter Verbeke s’exprime pour la première fois depuis son départ d’Anderlecht : “Le départ de Kompany est ma plus grande déception”

Avant d’apprendre qu’il n’y avait plus de place pour lui au sein du club, Verbeke a souffert d’une infection virale. “Ce n’était pas un burn-out, malgré le fait que cela ait été évoqué dans le monde extérieur. 'C’est sûrement un burn-out', disait-on. Comme si c’était quelque chose de banal. Le stress et la fatigue ont forcément joué un rôle. À cause de cela, l’infection m’a complètement abattu.”

Entre-temps, Jesper Fredberg a repris ses responsabilités sportives. “Vu que j’étais devenu CEO, il était clair que quelqu’un devait me succéder sur le plan sportif. Avant ma maladie, j’avais établi une liste de potentiels directeurs sportifs. Le nom de Jesper Fredberg y figurait.”

Son plus grand regret professionnel ? Le départ de Vincent Kompany. “Deux personnes ont eu une grande influence sur ma manière de penser : Vincent Mannaert, pour qui j’ai travaillé durant cinq ans, et Vincent Kompany. La période avec Kompany a été fantastique. Son départ d’Anderlecht est ma plus grande déception professionnelle.”

Verbeke, qui reste encore en contact avec Wouter Vandenhaute (président non-exécutif), estime également que l’intronisation de Felice Mazzù a été une “erreur de casting”. “Finalement, le choix pour Felice est compréhensible : il avait fait quelque chose de beau à l’Union SG et il allait plus travailler sur la gestion des personnes. Avec le recul, Mazzù a été une erreur de casting, et je dis cela avec le plus grand des respects pour Felice.”

Celui qui travaille depuis peu pour Double Pass, un bureau-conseil spécialisé dans le développement des jeunes joueurs, est également revenu sur l’article paru dans l’hebdomadaire flamand, Humo. “Une frontière a été dépassée. Être comparé à un nazi… J’ai dû expliquer à ma petite fille de 10 ans, le terme 'nazi'… Je n’ai aucun problème avec la critique sur ma gestion et je ne nie pas le fait que j’ai un style direct. Mais, descendre les personnes, non, cela, je ne fais pas.”

Il reste néanmoins fier de ce qu’il a accompli au Lotto Park. “J’ai investi dans l’innovation, la data et la technologie. Avec Wouter (Vandenhaute), nous avons modernisé les cellules juridique, financière, commerciale, de communication… Ce sont des choses que les gens des médias ne voient pas.”