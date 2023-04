Boeckx est fier de son poulain : “Je me suis mis à genoux pour ne pas vendre Verbruggen”

Boeckx se souvient d’une autre anecdote au sujet de Verbruggen. “L’été passé, Anderlecht avait reçu une offre de Burnley. Moi, je trouvais que cela aurait été bête de le vendre. Je me suis mis littéralement à genoux pour ne pas qu’ils le vendent. À ce moment-là, Peter Verbeke était en Italie. Je lui ai dit : ‘Prends la carte de vins. Tu vois le prix du Rosso di Montalcino ? Et tu vois le prix du Brunello di Montalcino, qui coûte trois fois plus ? Si tu laisses mûrir Bart à Anderlecht, tu vas le vendre pour trois fois le prix qui est offert maintenant'.”

Verbruggen a reçu sa chance sous Riemer. “Si Bart avait échoué, cela n’aurait pas été grave, parce qu’on avait déjà tout perdu dans le championnat. Mais il a été remarquable.”

guillement "Une formule à la Vandevoordt me semble la meilleure : le vendre tout en le laissant joueur à Anderlecht."

Aujourd’hui, il vaut facilement 15 millions. “Tout le monde en Europe cherche des gardiens comme Bart. Il a tout d’un gardien moderne. Mais ils sont très chers. Cinq millions, c'est le minimum. En le faisant jouer, on a triplé son prix.”

La question est de savoir si Verbruggen doit déjà partir. “Moi, je resterais encore un an à Anderlecht. Mais c’est lui qui doit trancher avec ses agents. Si Kompany le veut à Burnley, il doit se dire que ce n’est pas sûr que Kompany va rester. Qui dit que Vincent ne sera pas le coach de Tottenham ? La meilleure solution serait peut-être une formule comme Genk a fait avec Vandevoordt : de le vendre maintenant tout en le laissant jouer un an ou deux au Sporting.”

Selon Boeckx, il ne démériterait déjà pas en Premier League. “Leeds a aussi un jeune gardien, Meslier, qui a 21 ans. Il fait de temps en temps une erreur, mais il ne perd pas sa place. Selon moi, Bart est meilleur que lui. Mais il aura de temps en temps un moins bon match. Là, il faut que le club continue à croire en lui.”

D’après Boeckx, la plus grande qualité de Verbruggen est sa force mentale. “Ce qui m’a le plus frappé est la façon dont il a géré le décès de son papa. Moi, j’aurais été dégoûté du football pendant un mois ou deux. Lui, il est encore devenu meilleur.”