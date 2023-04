La DH a retrouvé “Romainke”, le fan le plus emblématique du club : “Mon rêve ? Encore un match au stade… et un titre !”

Une photo qui date de 2011 lors d'un match contre Bruges. Romain parvenait toujours à mettre l'ambiance et à faire rire les gens. ©Photo News

Jeune ou vieux : tout le monde à Anderlecht connaît “Romainke”. Éternel sourire sur le visage, il n’arrêtait pas de crier “Attaque ! Attaque ! Attaque !” dans son mégaphone tout en levant son ourson au ciel. La dernière fois qu’il croit avoir été au stade remonte à 2019. “De mémoire, je dirais que c’était un Anderlecht – Antwerp quand Mbokani nous a tués à la fin (NdlR : 1-2, le 7 avril 2019), dit-il. Mais le problème, c’est qu’en plus de la maladie de Parkinson dont je souffre depuis quelques années ; ma mémoire ne fonctionne plus. Ce qui rentre par l’oreille droite, ressort par l’oreille gauche. C’est triste… J’ai vécu tellement de beaux moments avec Anderlecht et je les ai tous oubliés.”

guillement Je suis abonné depuis 1955. J'ai donc assisté au tout premier match européen d'Anderlecht. Mais j'ai dû mettre un terme à mon abonnement.

Hélas, ce n’est pas le seul handicap de notre ami. Depuis quelques années, il ne sait plus marcher. Sa charmante épouse Astrid (81 ans) qui est également atteinte par la maladie de Parkinson mais qui est plus lucide que son mari, prend la parole. “Romain a subi deux opérations au dos en peu de temps et il ne s’en est pas remis. Je lui avais dit que la deuxième opération était trop proche de la première. Il n’a pas voulu me croire. Regardez-le, maintenant. Cela fait deux ans qu’il vit dans notre living. Avec sa chaise roulante, on ne sait pas descendre les escaliers de notre domicile. Les médecins nous ont fait croire qu’il pourrait encore marcher. Je savais que c’était un conte de fées.”

Pour l'occasion, il a remis son chapeau et pris son mégaphone. Mais après quelques secondes, il a dû le lâcher, par manque de forces. ©Bernard Demoulin

Ce qui lui fait le plus mal, c’est de ne plus pouvoir aller à Anderlecht. “J’étais abonné depuis 1955. J’ai donc assisté au tout premier match européen d’Anderlecht (1-4 contre les Hongrois de Voros Lobogo, le 19 octobre 1955). J’avais quinze ans. J’ai donc été abonné pendant… Faites le calcul à ma place. Je ne sais plus compter.”

64 ans de fidélité. Cela doit être un record. Astrid sourit. “L’année prochaine, on fête nos 60 ans de mariage. Il avait dix-sept ans et, moi, seize ans, quand on s’est connu. Dès le début, j’ai compris que je ne devais rien prévoir les jours de match. Anderlecht venait à la première place. Parfois, je l’accompagnais au stade. Et quand je m’embêtais, je sortais et j’allais manger une crème à l’extérieur.”

Malgré ses pépins physiques, le sourire de Romain n’a pas disparu de son visage. “Que voulez-vous que je fasse ? Pleurer ? J’ai eu très mal au dos mais, maintenant, cela va. Et pour le Parkinson, je prends mes médicaments chaque jour. J’attends… Vous savez bien quoi. Mais je n’ai pas peur de mourir. Tout a une fin. Même Michel Verschueren est décédé.”

guillement Il regarde encore tous les matchs à la télé. Il vibre quand Anderlecht marque. Et je l'entends crier quand ils ratent une occasion.

Quand on lui demande s’il a encore un rêve, il ne doit pas réfléchir longtemps. “J’ai assisté à tellement de titres en tant que supporter (28 des 34). Un 35e tant que je suis en vie, ce serait un magnifique cadeau d’adieu. Ce ne sera pas pour cette saison mais peut-être pour la prochaine…” Astrid ajoute : “Anderlecht reste son grand amour. Il ne rate pas une minute des matchs d’Anderlecht à la télé. Même en étant malade, il vibre quand ils marquent. Et je l’entends crier jusque dans la cuisine quand ils ratent une occasion.”

Cette saison, il s’est souvent énervé devant sa télévision. Mais il a aussi connu des moments de joie, surtout en Coupe d’Europe. Ses joueurs favoris ? Romain : “Ho, comment s’appelle le petit ? Verschaeren, correct !” Astrid lui donne un coup de main. “Et Debast ! Il est de notre région.” Et ses préférés toutes époques confondues ? Là aussi, on doit l’aiguiller. “Tout le monde me pose cette question mais son nom m’échappe. Comment ? Rensenbrink ? C’est ça, oui ! Et Van Himst ! Correct. Ils sont venus ici à la maison.” Astrid fronce les sourcils. “Tu n’inventes pas, là ?”

Quand on lui demande s’il aimerait encore une fois assister à un match au stade, les yeux de “Romainke” pétillent. “Ça aussi, ce serait un rêve. Retourner au stade qui m’a procuré tant de joie, ce serait merveilleux.” Astrid l’interrompt. “Ce ne serait pas trop dur au niveau émotionnel, chéri ? Mais ça ne peut mal : pleure si tu veux pleurer. (Elle se retourne vers nous) Oui, cela lui ferait un immense plaisir.”

Anderlecht - Standard en 2006: Romain était encore parvenu à amuser le public. ©Photo News

Romain s’étonne d’apprendre que des supporters aient lancé un appel via Facebook pour avoir de ses nouvelles.” Je leur manque tellement que ça ? Fais-leur savoir que je vis encore. Il y en a quelques-uns qui sont venus ici pour me rendre visite. Mais, pour le reste, je n’ai entendu personne.” Astrid précise : “Sans doute qu’il y en a qui ont essayé de t’appeler sur ton GSM mais tu n’as plus d’abonnement. Et on n’a plus d’ordinateur pour consulter Facebook.”

La maison de Romain et Astrid est toute garnie de mauve. La clôture, les tentures, l’abat-jour, le papier peint, la couverture de son lit qui est installé dans le living, même sa chaise roulante est mauve. Et Romain nous accueille dans un maillot du début des années 2000 avec le numéro 15. Ne serait-ce pas un cadeau de Besnik Hasi ? “Oui ! C’est le sien ! Mais j’ai plus de 100 maillots de joueurs.” Astrid s’excuse. “Ils sont en haut dans une armoire mais je ne parviens plus à l’ouvrir. Je n’ai plus de force, Monsieur.”

On a été pendant un mois dans une maison de repos. On était soulagés de pouvoir rentrer à la maison.

Son fameux mégaphone, son chapeau et son ours sont là pour l’accompagner sur la photo. Impossible de faire sans. “J’ai tout, sauf ton ours”, lance Astrid en fouillant dans la chambre à coucher au premier étage. Romain soupire. “On doit me l’avoir volé.” Son mégaphone, il ne parvient plus à le tenir pendant plus longtemps que quelques secondes tellement il a perdu ses forces. Astrid a pitié de lui. “Il ne va plus guérir. Que du contraire. Sa situation va se dégrader. Moi, cela fait huit ans que je me bats contre cette maladie. Grâce aux médicaments, ma situation reste stable. Mais pas question de faire le ménage. Heureusement, on reçoit de l’aide des services sociaux et de nos fils. Pendant un mois, on a été dans une maison de repos. On était soulagés de pouvoir rentrer à la maison. Qu’est-ce qu’on s’est sentis malheureux là !”

Son épouse Astrid tente de lui donner les meilleurs soins, dans la mesure du possible. ©Bernard Demoulin

Cette saison, Romain attend avec impatience les matchs contre l’AZ. “La Coupe d’Europe, c’est quelque chose de spécial. Qu’est-ce que j’en ai fait des déplacements européens ! Mais, de toute façon, je ne serais plus parti à l’étranger. La dernière fois, cela avait trop chauffé entre supporters. Ne me demandez pas où c’était. Le Parkinson a ravagé toute ma mémoire…”

Anderlecht invite "Romainke" contre Westerlo

Il sera au Parc Astrid ce dimanche si son état le lui permet.

Contacté par nos soins, Anderlecht était enthousiaste à l’idée d’inviter son plus fidèle supporter pour le match contre Westerlo. Le Sporting offre trois places à la famille. Sauf si le jour même, son état physique ne lui permet pas de se rendre au stade, "Romainke" prendra place dans le bloc S3, conçu pour chaises roulantes. Dans la mesure du possible, il sera amené au bord du terrain pendant l’échauffement. Mais vu qu’il est en chaise roulante, ce sera sans doute trop compliqué de le transporter vers le rond central avant le coup d’envoi du match.