Le ramadan pourrait influencer le 11 de Riemer : “Klopp a aussi mis Salah sur le banc”

Brian Riemer s’est exprimé avec le plus grand respect au sujet de ses joueurs de confession islamique. “Il s’agit d’une coutume religieuse que je respecte entièrement. J’ai même une grande admiration pour ces garçons. Et nous essayons de les soutenir dans la mesure du possible.”

Les entraînements commencent plus tard et les cuisines des hôtels s'adaptent aux heures de repas des musulmans du RSCA

Concrètement, le Sporting prête main-forte à ses joueurs musulmans de trois façons. Riemer : “Nos séances d’entraînement commencent plus tard afin de permettre à nos cinq joueurs de dormir après leur repas. Dans les hôtels, nous faisons de sorte que les joueurs puissent manger aux heures qui leur conviennent. Et avec le staff médical, on fait le maximum pour que les joueurs soient affûtés, tout en respectant leurs obligations religieuses.”

On le sait, le jour du match, certains joueurs musulmans acceptent de rompre le jeûne pendant une journée, quitte à le rattraper à la fin du ramadan. Riemer n’a pas dévoilé si un des cinq Anderlechtois concernés songe à procéder de la sorte. “Tout le monde a le libre choix de faire ce qu’il veut. C’est leur décision et nous n’intervenons pas. Nous respectons leurs traditions.”

Ashimeru, qui avait pourtant fait le ramadan, était très fort à Eupen.

Par contre, le ramadan pourrait influencer certains choix de Riemer. “Bien sûr que j’en tiendrai compte. Sans avoir parlé avec Jürgen Klopp, j’ai vu qu’il a mis Mo Salah sur le banc pour le match très important à Chelsea. Je ne peux pas m’imaginer qu’il puisse y avoir une autre raison que le ramadan. Je vais avoir un bon entretien avec chacun de mes joueurs. Heureusement, il s’agit de garçons responsables et matures. On va voir ensemble quelle est la meilleure solution pour eux et pour l’équipe.”

Le weekend passé, en tout cas, Ashimeru et N’Diaye n’étaient pas affaiblis. Ils étaient les meilleurs Anderlechtois sur le terrain, alors qu’ils avaient une semaine de ramadan derrière eux.

Islam Slimani, lui, est à peine remis de sa blessure et sera sans doute titulaire. Mais Riemer sera encore plus prudent avec lui qu’avec les autres. “Je l’ai ménagé le weekend passé, mais il a eu une très bonne semaine. Il est prêt à jouer. Mais je peux déjà vous dire qu’il ne sera pas au coup d’envoi de tous les matchs. En fonction de l’adversaire, on va voir qui de Slimani ou Raman est le plus approprié pour être dans le onze de base.”