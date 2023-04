Bart Goor fête ses 50 ans à Anderlecht : “Je n’ai pas voulu cracher sur Xavi”

Goor devant l'emblème du petit club sympa qui veut devenir grand. "Ils vont refaire tout le stade." ©Jean Luc Flemal

Entraîneur des U14 et T3. “Et pourtant, j’en avais marre du foot”

Le Kuipje est devenu sa nouvelle maison, vu que Goor n’est pas seulement adjoint de l’équipe première. “Je maintiens que je ne voulais pas devenir entraîneur. J’ai eu une très longue carrière active – j’ai arrêté à Dessel à 41 ans – et j’en avais marre du foot. Je voulais enfin faire des voyages avec la famille, je voulais autre chose. En tant que footballeur pro, on ne vit pas sa propre vie. On a des contraintes de tout genre; je voulais enfin être libre.”

”Mais à la fin de la saison 2020-2021, l’équipe de mon fils Levi en U11 de Westerlo n’avait plus d’entraîneur. J’ai dépanné pendant quelques mois et cela m’amusait. Puis, Jonas m’a proposé de rejoindre son staff. J’ai accepté. Et je m’amuse vraiment. On a remporté le titre en D1B la saison passée et on est en train de vivre une saison exceptionnelle.”

Goor a le diplôme d’entraîneur UEFA A et veut obtenir sa Licence Pro. Cela sent la carrière de T1. “Pas du tout ! Je suis bien dans cette fonction-ci. Mo Messoudi est d’ailleurs T2. Kevin Vanhaesendonck et moi sommes T3 et T4, l’ordre n’a pas d’importance. J’admire le travail de Jonas, qui s’occupe vraiment de tout, allant des transferts aux réunions avec le staff médical. On travaille de façon très professionnelle. Les data et toutes les autres facettes du coaching moderne : cela me passionne. Cela n’a plus rien à voir avec mon époque comme joueur.”

Goor avec Makelele du Real lors du match à Madrid (4-1). ©Photo News

Le match contre Anderlecht : “Slimani est crucial, mais Koller était meilleur”

Goor n’est pas le seul à avoir un passé à Anderlecht. “Jonas y a été coach et c’est donc un match spécial pour nous. On a battu Anderlecht à l’aller et on fera tout pour garder cette 7e place. Mais ne pensez pas qu’on va construire un mur devant notre but. On n’a pas les joueurs pour cela.”

Stoica m'a encore plus impressionné que Koller. Mais le talent pur n'est pas la seule chose qui compte.

À Anderlecht, on fait tout pour que Slimani soit prêt. Goor : “C'est un élément clé de leur équipe. S’il est aussi bon que Jan Koller ? Non, Koller était meilleur. Slimani est un gars rusé, Jan avait plus de qualités et une force de caractère extraordinaire. Si Jan est le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Non. Stoica m’a encore plus impressionné. Il avait le plus de classe. Mais il n’a pas fait une grande carrière. Le talent pur, ce n’est pas la seule chose qui compte. Alin sait qu’il n’a pas assez travaillé. Moi, j’ai bossé dur. Et vous savez quoi ? Si c’était à refaire, je travaillerais encore plus dur.”

Anderlecht dépasserait Westerlo en cas de victoire. “Ce serait très dommage, parce qu’on a même flirté avec les playoffs 1. Mais pour rester dans le top 4, il fallait aussi battre les grands clubs. Et là, on voit qu’on est parfois trop naïf à cause de notre jeune âge. On encaisse trop facilement. On n’est pas encore un grand club. Mais on veut le devenir. Le propriétaire turc a de grands projets avec Westerlo. Le stade sera renouvelé et on est déjà en train de construire un grand bâtiment à côté du stade.”

Le slogan ‘Westerlo 2024’, lancé par le patron turc, signifie que le club veut jouer la Coupe d’Europe en 2024. Goor : “Il est très ambitieux. Réaliser ce projet n’est pas impossible, mais il faudra faire de bons transferts, comme cette saison.”

Un quiz complètement foiré : “Mais le 6-0, on m’y fait souvent penser “

Pour le site dhnet.be, nous avons fait un petit quiz avec Goor. Avant de s’y mettre, il nous dit : “Je vous avertis que contrairement à certains autres joueurs, qui sont des encyclopédies ambulantes, j’ai presque tout oublié.”

En effet, il ne se souvenait que d’une chose : avoir marqué contre le Real Madrid. La défaite 6-0 à Westerlo, elle est également gravée dans sa mémoire. “Surtout parce que les anciens de Westerlo m’y font penser quand ils me croisent. Vous savez ce qui est encore plus fou ? Qu’on se soit pris un 5-0 l’année suivante, quand Dheedene s’est fait exclure en début de match.”

Son amour d’Anderlecht : “Voir mon club dégringoler, cela m’a fait mal”

Même s’il passe sa vie au Kuipje, Goor est resté amoureux d’Anderlecht. “C’est le club de mon cœur. Je dois tout à Anderlecht. Avant que je ne complète le staff de De Roeck, j’allais de temps en temps voir un match au Parc Astrid avec des amis. Si les gens me reconnaissaient ? Les plus jeunes ne savent pas qui est Bart Goor. Et vu que j’ai changé de coiffure, même les plus âgés ne m’ont pas tous reconnu. (Rires)”

Il a donc suivi de près la descente aux enfers d’Anderlecht. “Cela m’a fait mal de voir Anderlecht dégringoler. J’espère vraiment – et ce serait bien pour le football belge – que le Sporting va retrouver sa place au sommet de football belge. Mais ce ne sera pas facile, vu la concurrence.”

Beaucoup d’anciens coéquipiers de Goor rêvent d’une fonction à Anderlecht. “Pour moi, ce n’est pas un must. Je veux travailler dans un club professionnel où je peux m’amuser comme à Westerlo.”

Il détestait le banc : “40 % de ma prime à Berlin”

Son match d’adieu, Goor l’a joué contre Genk. Ariël Jacobs l’avait fait monter au jeu à la 90e. “Je détestais être sur le banc, surtout quand c’était pour jouer une minute. Surtout à cet âge-là ! Il y a des joueurs qui n’ont aucun souci à prendre leur prime de match en étant réserviste. Moi, j’ai toujours détesté cela. C’est d’ailleurs aussi pour cela que j’ai quitté le Hertha Berlin.”

Dans cette optique, Goor nous raconte une anecdote. “À la fin de la saison 2003-2004, je constatais que le coach du Hertha me faisait souvent monter au jeu après la 70e (en effet, c’est arrivé trois fois de suite). En examinant mon contrat, j’ai découvert que je n’avais droit qu’à 40 % de mes primes si je jouais moins que 20 minutes. C’était sans doute une directive que la direction avait transmise au coach.”

Goor (à gauche) vient de se prendre la rouge de l'arbitre Kim Milton Nielsen face à l'Espagne. Reyes et Luque ont assisté à la scène. ©Photo News

78 matchs comme Diable : “Et j’ai perdu un an à cause de cette rouge”

Goor a été 20 fois capitaine de l’équipe nationale en 78 matchs. Il a notamment marqué le but d’ouverture de l’Euro 2000, contre la Suède (2-1). Et en 2004, il s’est pris une carte rouge pour avoir craché lors d’un match contre l’Espagne à Santander (2-0). "C’était un crachat en direction de Xavi, mais je ne visais pas Xavi. J’étais frustré parce que nous étions menés alors que nous jouions bien. Xavi ne m’en a d’ailleurs pas voulu. Moi, j’ai surtout râlé parce que je me suis pris cinq journées de suspension. Je n’ai pas pu jouer en équipe nationale pendant un an.”

Le marathonien qu’était Goor aurait peut-être pu être utile comme latéral dans le système de Roberto Martinez. “Je ne sais pas si j’aurais eu ma place si j’étais venu au monde 20 ans plus tard. Quand je vois les clubs européens où évoluent nos Diables rouges actuels… Mais en tout cas, je ne me serais pas avoué vaincu. J’aurais tout donné pour être repris et pour jouer.”

De Cuyper a tout pour devenir international sous Tedesco.

Domenico Tedesco est à la recherche d’un bon arrière gauche. Maxime De Cuyper, prêté par Bruges à Westerlo, réalise une saison du tonnerre au Kuipje. Goor : “Il a tout pour devenir un international. J’avais déjà assez vu après son premier entraînement. Il a un bon pied gauche, une bonne passe, il a le sens du but, il est rapide. Il doit encore devenir plus puissant et il n’a pas l’expérience au niveau de la Ligue des champions. S’il est déjà prêt pour les Diables ? S’il reçoit sa chance, il doit la saisir.”

Il joue encore au minifoot : “Mais je perds la puissance dans ma frappe”

Même s’il a 50 ans, Goor a encore le physique d’un joueur professionnel. "J’ai pourtant pris trois kilos comparé à mon poids de footballeur. Mais je fais encore beaucoup de sport. Je viens d’ailleurs de faire un jogging de 5,4 kilomètres avec Jonas. On en fait trois par semaine pendant le break de midi. Je joue encore au minifoot, aussi, à Willebroek, contre des jeunes. Je suis encore mobile et j’ai encore une accélération – mais mes frappes sont de moins en moins puissantes. J’aime aussi le golf, mais ce sera pour l’été. Et je joue au padel. Mais pas aussi bien que Radzinski et Zetterberg. J’ai lu que Pär est 80e au classement en Suède, alors qu’il a deux prothèses après 22 opérations aux genoux ? Moi, je n’ai eu que quelques blessures.”

En parlant de Zetterberg, le Suédois se souvenait d’un appel téléphonique surprenant de Goor et De Roeck, la saison passée. Goor : “Correct. Le match RWDM – Westerlo avait été reporté à cause de la neige, et on avait pu aller s’entraîner sur un terrain à Neerpede. C’est en étant au Sporting qu’on s’est dit qu’on appellerait bien Mister Anderlecht.”