L'AZ: méforme, frustration et... la vedette Karlsson incertain avant Anderlecht

À peine un mois après avoir joué son meilleur match de la saison – le 2-1 contre la Lazio – rien ne va plus à Alkmaar. L’homme du match contre les Romains était le Suédois Jesper Karlsson, qui coûte déjà 20 millions. Auteur de deux assists au match aller (1-2), il avait marqué et donné un assist au retour. "Mais il est rentré de l’équipe nationale (90 minutes sur le banc contre la Belgique) avec une légère blessure, dit son entraîneur, Pascal Jansen. On a su le retaper pour le match contre Heerenveen (1-1, mais il rate un penalty) mais pas pour ce match-ci. On va tout faire, 24 heures sur 24, pour qu’il soit prêt pour Anderlecht."

L’autre vedette – le buteur grec Pavlidis – était également légèrement blessé (cheville). Il est monté à l’heure de jeu contre Sparta. Il a offert deux occasions de but à ses coéquipiers, qui n’ont pas su battre le gardien Nick Olij de Sparta, roi des clean sheets (12) aux Pays-Bas. En fin de match, il a été aidé deux fois par sa barre. Mais pour le reste, l’AZ est resté muet. Pour la première fois en 40 matchs en Eredivisie, l’équipe n’a pas trouvé le chemin des filets. Pavlidis sera à coup sûr dans l’équipe contre Anderlecht. Le jeune Meerdink, qui faisait ses débuts, est trop court.

guillement Certains de mes joueurs traversent un passage à vide. On fera tout pour être prêt contre Anderlecht.

Mais ce qui est plus inquiétant pour l’AZ est que certaines valeurs sûres – surtout les ailiers - sont en méforme totale. L’Américain Mihailovic était invisible et le Danois Odgaard a raté tout ce qu’il entreprenait. "Alors qu’il marquait les yeux fermés dans le passé, dit son coach. Certains de mes joueurs ont un passage à vide. On espère que leur creux ne va pas durer trop longtemps."

Pascal Jansen n'a pas trouvé la solution contre Sparta. ©Orange Pictures

Et puis, on a senti l’AZ vulnérable défensivement sur les quelques fois où Sparta a attaqué. Le but de la tête de Lauritsen a provoqué pas mal de frustration au sein de l’équipe. Le capitaine Clasie (ex-Bruges) pointait du doigt le défenseur Hatzidiakos, qui était fâché d’être remplacé et qui n’avouait pas son erreur. L’entraîneur Jansen tentait de calmer les esprits. "On a commis plusieurs erreurs sur ce but et je comprends que les joueurs râlent, mais on va en parler avant le match contre Anderlecht. J’ai appris que le match retour, ici à Alkmaar, est déjà sold out. On va tout faire pour nous qualifier, mais cela vaut aussi pour Anderlecht. Leur saison compliquée n'aura pas d'impact sur ces deux matchs. Je m'attends à un Sporting solide."

Entre-temps, l’AZ n’est plus que 4e au classement, alors qu’il était un candidat pour le titre il y a quelques semaines. "La saison passée, on a connu une période compliquée en mars, se souvient le coach Jansen. J’espère que cette série négative (1 sur 9) ne va pas durer longtemps. On veut terminer la saison en beauté. À commencer par une qualification contre Anderlecht."