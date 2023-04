“Les vingt dernières minutes étaient beaucoup trop lentes pour accrocher la victoire" : les réactions après Anderlecht-Westerlo

À lire aussi

Van Eenoo : “On ne perd pas donc c’est positif mais au vu de la physionomie du match, on peut être déçu. On a eu les meilleures occasions cet après-midi ! Ce n’est jamais facile de venir ici et on a concédé très peu d’occasions. Les dix premières minutes étaient compliquées, mais après on a su rectifier le tir. Le fait que Madsen ne soit pas titularisé ? On sait qu’il est très important pour nous mais on a pu voir que ceux qui ont joué l’ont très bien fait.

Debast : “Les vingt dernières minutes étaient beaucoup trop lentes pour accrocher la victoire. Si on avait fini les occasions en première mi-temps, le match aurait pu être fini à la pause ! Notre pressing était bon avec beaucoup de corners et coup-franc mais la dernière passe, dans les trente derniers mètres, nous a chaque fois fait défaut. C’est notre faute si on ne prend qu’un point finalement.”

Verbruggen : “Je pense qu’on a eu le contrôle du match à part le dernier quart d’heure où Westerlo a eu les meilleures occasions. La dernière passe nous a juste fait défaut dans le camp adverse. C’est toujours dangereux les dix dernières minutes quand on domine un match et qu’on ne marque pas ! Westerlo est une bonne et une embêtante équipe donc c’est normal de ne pas dominer pendant toute la rencontre.”

De Roeck : “Je suis fier de mes gars. On s’est créé les meilleures occasions face à un Anderlecht qui jouait à la maison. Madsen est un peu moins bien pour le moment et tout le monde est important comme vous avez pu le voir. Anderlecht avait la possession et on a parfois joué avec un bloc bas. Mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions franches grâce à notre très bon bloc. Ce match nul est mérité même si on aurait pu revendiquer plus . La main de Sardella ? C’est une question d’interprétation et c’est très difficile à juger. Chacun aura son avis !”

Riemer : “On a eu le contrôle du match et on a joué un très bon match. On aurait pu se créer plus d’occasions mais c’est le plus dur en football je pense ! On prend un point même si on aurait aimé en prendre trois. J’aime que les gens espèrent plus de notre part et qu’Anderlecht gagne chaque match. On a beaucoup poussé mais on a jamais su marquer ce goal. Il nous a manqué de la qualité dans le dernier tiers du terrain pour faire la différence face à un Westerlo qui était venu pour prendre un point.”