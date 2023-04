Son échauffement devait être plutôt particulier. Un premier sans Frank Boeckx et… un premier avec Hendrik Van Crombrugge dans un rôle hybride de deuxième gardien – entraîneur des gardiens (officieux). Mais peu importe pour Bart Verbruggen qui, comme chaque semaine désormais, a sauvé des points et le mince espoir d’Anderlecht d’encore disputer les Europe playoffs.

Plus impressionnant encore : le portier néerlandais a surtout multiplié les arrêts lors du dernier quart d’heure. Preuve d’une concentration constante et sans faille. Verbruggen a encore fourni quelques séquences pour ses “highlights” vidéo (que de nombreux scouts et directeurs sportifs regarderont sans doute). Il a dégoûté Thomas Van den Keybus et puis Igor Vetokele notamment.

Un mois de clean sheets

Le Sporting est sorti du top 8 ce week-end. Le Lotto Park était logiquement partagé entre la frustration et la déception. Mais si Brian Riemer veut tirer un point positif de cette rencontre, avant la réception de l’AZ Alkmaar jeudi en Conference League, il lui suffira de jeter un œil sur le récent bilan défensif de ses hommes.

Pour la première fois de la saison, le RSCA a enchaîné cinq clean sheets de rang (Cercle Bruges, Villarreal, OH Louvain, Eupen et Westerlo). Le dernier but encaissé date du 9 mars, soit lors du match aller contre Villarreal. Faites le calcul : Anderlecht n’a plus encaissé depuis un mois.

La forme étincelante de Verbruggen y contribue forcément. Mais le duo Zeno Debast – Jan Vertonghen tourne bien, tandis qu’Amir Murillo et Moussa N’Diaye engrangent de la confiance. Killian Sardella, qui a eu la malchance de monter au moment où Westerlo a commencé à pousser, aura quant à lui connu une après-midi plus compliquée.

Amuzu n’a pas encore inscrit le moindre but sous Riemer

Cinq. Non pas pour le nombre de clean sheets consécutives. Ni pour le numéro que porte Nacer Chadli, qui aura fait montre de son aisance technique pour son retour dans le onze campinois. Plutôt pour le nombre de mois depuis le dernier but marqué par Francis Amuzu. Sa précédente réalisation remonte au 30 octobre, lors du succès 4-2 contre Eupen.

Le reproche lui est fait depuis des lustres. Le flanc n’est pas assez décisif. Il n’a pas encore fait trembler les filets depuis que Riemer est assis sur le banc. Il faut dire que dans le système de l’entraîneur danois Amuzu s’est plutôt mué en passeur. Le Belgo-Ghanéen en a déjà délivré six depuis l’arrivée de Riemer. Pas mal.

Reste que les supporters connaissaient déjà l’issue quand Amuzu a pris le ballon pour botter un coup franc à l’entrée du rectangle. Ils ont aussi exprimé leur mécontentement quand, bien placé pour tenter sa chance dans le grand rectangle, il a préféré la passe.

Toute l’animation offensive a laissé à désirer face à Westerlo. Les Anderlechtois ont bien commencé les deux mi-temps. Quand les coureurs ont pu utiliser le système Scope Atmoz pour augmenter ou diminuer la pression de leurs pneus sur les pavés de Roubais, Riemer a vu la pression de ses troupes s’essouffler au fil des minutes…

Une victoire seulement contre une équipe dans le top 8

Pour rester dans les analogies cyclistes : prétendre être candidat aux playoffs en ne gagnant qu’un seul match contre une équipe qui figurait dans le top 8 (au moment de l’affronter), c’est un peu comme prétendre être capable de faire un top 10 à Paris-Roubaix sans savoir passer les secteurs-pavés.

Au bout du compte, Anderlecht n’a remporté qu’une seule rencontre contre une équipe du top 8 cette saison. C’était face à au Cercle (2-0), huitième à l’époque. Les Mauves auront une dernière chance la semaine prochaine, contre Genk. Une victoire contre le leader est obligatoire s’ils veulent encore avoir la moindre chance d’accrocher les Europe playoffs. Autant dire que le Sporting va probablement aborder la semaine la plus importante de sa saison avec le Racing et l’AZ au programme. Et si la Conference League devenait véritablement le moyen le plus réaliste pour obtenir un ticket européen pour la saison prochaine ?

Anderlecht : Verbruggen ; Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye (77e Sardella) ; Diawara, Ashimeru, Arnstad (77e Refaelov) ; Dreyer, Raman (70e Slimani), Amuzu (90e+2 Stroeykens).

Westerlo : Bolat ; Jordanov, Neustädter, Tagir, De Cuyper ; Matsuo (80e Dierckx), Fixelles (80e Madsen), Van den Keybus, Van Eenoo, Chadli (68e Vetokele) ; Vaesen (63e Dorgeles).

Arbitre : M. Visser.

Avertissements : Matsuo, Slimani, Sardella, Dorgeles.