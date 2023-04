L’ex-Brugeois Mathew Ryan revient à Anderlecht, où il aurait pu signer : “Je comprends que les fans de Bruges ne le voulaient pas”

Mitrovic vient de battre Ryan en janvier 2014 (2-0): c'est un des 12 buts encaissés par l'Australien au Parc Astrid. ©Photo News

Anderlecht est le club européen qu’il a le plus souvent affronté dans sa carrière : dix fois. Son bilan au Parc Astrid : un nul et quatre défaites, dont la dernière avec Genk en février 2017 (2-0). Son goal average dans le stade d’Anderlecht est de 12-3 pour les Mauves. “Ce sera la première fois que je reviens jouer en Belgique où j’ai connu 2,5 saisons magnifiques. Ce bilan négatif à Anderlecht ? Je garde aussi un très beau souvenir d’un match contre Anderlecht, à savoir la victoire en finale de la Coupe de Belgique.”

Début 2017, quand Marc Coucke n’avait pas encore racheté Anderlecht, Mathew Ryan était sur le point de rejoindre le RSCA, qui cherchait un concurrent pour Frank Boeckx. Ryan, qui était à Valence, avait refusé parce que la demande était venue au début du mercato. Finalement, il avait dit oui à Genk à la fin du mercato et Ruben était venu au Sporting. Via les réseaux sociaux, les supporters de Bruges avaient supplié Ryan de ne pas aller à Anderlecht. “Je me souviens de l’intérêt, oui. Et je peux comprendre que les fans de Bruges ne voulaient pas que je rejoigne le grand rival. Bruges a pour toujours une place particulière dans mon cœur.”

Ryan a encore des amis à Bruges. “Mais pas vraiment du noyau actuel. Mechele est le seul rescapé du groupe avec lequel j’ai joué. Mes amis belges ne viennent pas du Club même. Oui, ils viennent au match à Anderlecht. Bien sûr que mes amis brugeois veulent que l’AZ batte Anderlecht.”

Ryan a joué 124 matchs en Premier League, dont 121 avec Brighton&Hove et trois avec Arsenal. Il n’a joué qu’une fois contre Islam Slimani, qui était monté au jeu pendant 14 minutes avec Leicester en 2017 (2-0 pour Leicester). “Je ne connais pas Slimani et j’avoue que je ne sais pas grand-chose au sujet de l’Anderlecht actuel. Pendant les jours à venir, je vais étudier cet adversaire afin d’être prêt jeudi.”

guillement Ce tweet de Grabara n'a pas eu d'impact sur ma vie. J'ai quitté Copenhague pour jouer.

Détail croustillant : le but le plus douloureux qu’il a encaissé en tant que gardien de Bruges, a été inscrit par Raman. Le 2-3 de Raman à Bruges en 2015 (Ryan avait repoussé sa première tentative mais il avait marqué de la tête dans le rebond) avait permis à Gand de dépasser Bruges et de remporter le titre.

L'erreur fatale de Ryan contre l'Argentine (2-1) au Mondial. ©Sports Press Photo

Autre moment douloureux dans la riche carrière de Ryan : le tweet de son concurrent polonais Grabara au FC Copenhague, son ex-club, pendant le récent Mondial. Après une bourde de Ryan contre l’Argentine (Alvarez lui a subtilisé un ballon devant son petit rectangle), Grabara avait tweeté : “Sans doute politique…” en faisant allusion à une déclaration antérieure de Ryan, qui estimait que Grabara était numéro 1 parce que cela correspondait à la politique du club. Ryan, à ce sujet : “Si je suis parti de Copenhague à l’AZ, c’est parce que je voulais jouer. Cela n’a rien à voir avec ce tweet, qui n’a pas eu d’impact sur ma vie. Je n’y ai même pas pensé.”