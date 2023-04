Brian Riemer affirme qu’il souhaite conserver Bart Verbruggen une saison supplémentaire : “Il est le meilleur gardien de Belgique”

Assis à côté de son gardien, le coach a été dithyrambique à son sujet. “Si j’ai décidé de le mettre numéro 1, c’est parce qu’il allait nous permettre de gagner des matchs”, a-t-il, entre autres, lancé à son sujet. “Mais n’oubliez pas qu’il n’a que 20 ans. La marge est fine entre être le meilleur et ne plus savoir arrêter un ballon. ”

Et Verbruggen d’ajouter : “Ne vous inquiétez pas, il me dit aussi quand je ne suis pas au niveau. ”

guillement "Bart est le meilleur gardien du championnat de Belgique"

La Conference League

Jeudi soir, tous les regards seront tournés sur le jeune gardien. Héros face à Ludogorets et Villarreal, il s’est posé en spécialiste des matchs à élimination directe. On se souvient aussi de sa séance de tirs au but face au Lierse en Coupe. “Ce n’est pas pour cela qu’arrêter un penalty est facile, sourit-il. Je ne me mets pas de pression pour autant. Les mots du coach me donnent un boost de confiance mais je suis du genre humble et travailleur. J’emmagasine chaque expérience, je sais que je suis privilégié d’être en quart de finale d’une Coupe d’Europe. ”

Surtout face à un adversaire néerlandais. Une occasion rêvée de se révéler au public de son pays. “La situation est chouette et l’AZ possède une belle équipe avec des joueurs capables de faire la différence, mais je ne vois pas cela comme une opportunité de montrer aux Pays-Bas que je suis bon. ”

Il n’a pourtant pas hésité à mettre en avant ses qualités en parlant de lui comme d’un gardien complet avec notamment une bonne relance et une lecture du jeu précise.

L’équipe nationale des Pays-Bas

Verbruggen n’a pas eu l’occasion de se montrer comme il l’espérait pour sa première sélection en équipe nationale. La faute à une intoxication alimentaire imputée à du poulet curry. “On n’en connaît toujours pas l’origine mais je n’étais pas assez bien pour aider l’équipe. Si cela peut vous rassurer j’ai déjà regoûté au poulet curry et je suis en pleine forme. (rires) ”

Il a finalement pu revenir dans le groupe mais n’a pas joué. “J’ai déjà beaucoup appris de ce premier rassemblement. J’ai posé des questions, j’ai observé mes équipiers – des joueurs qui évoluent en Ligue des champions – et j’ai pu me frotter à eux à l’entraînement. Cela ne peut que m’aider à évoluer. J’ai donné mon maximum à l’entraînement et on verra si ça suffit pour être à nouveau sélectionné en juin. ”

Son avenir

guillement "Tout est à vendre dans la vie mais notre idée est de continuer avec Bart Verbruggen"

L’été sera important pour le jeune gardien. De grands clubs sont en tribune chaque semaine pour le surveiller. “Tout est à vendre dans la vie, sourit Riemer. Seuls quelques grands clubs peuvent se contenter d’acheter. Les autres doivent vendre. ” Comprenez qu’un départ dès l’été 2023 n’est pas exclu. Ce n’est toutefois pas la priorité. “Notre ambition est qu’il soit ici. Il fait partie de notre avenir. ”

Le joueur ne s’est pas exprimé sur la question précisant juste être “heureux en Belgique. ”