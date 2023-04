Brian Riemer rêve d’un grand match aller d’Anderlecht : “Idéalement gagner 3 ou 4-0 pour avoir un match retour tranquille”

À lire aussi

Vu l’accueil réservé au RSCA par son public lors des deux derniers matchs européens à domicile (Ludogorets et Villarreal), on peut difficilement lui donner tort. Au point de se permettre un peu d’humour. “Mon souhait pour le match aller ? Idéalement, j’aimerais gagner 3 ou 4-0 et pouvoir passer une après-midi pas trop stressante à Alkmaar jeudi prochain. (rires) Nous ne jouerons pas sans réfléchir pour autant. Notre style reste celui que nous avons récemment appliqué.”

Face à Westerlo, Anderlecht a été bousculé. Un réveil nécessaire avant ce quart de finale ? “Ce sont deux tournois complètement différents. Ne nous tirons pas le bilan sur un match. Si on élargit le spectre, nous n’avons plus perdu depuis un moment (début mars face à Gand) et n’avons pas encaissé lors de nos cinq derniers matchs.”

Il a également rappelé que ses joueurs ont été capables de se sublimer. Comme avant Villarreal, il leur a répété que ce match était l’opportunité d’une vie. “C’est spécial de pouvoir se dire qu’on se bat pour une demi-finale de Coupe d’Europe. C’est une motivation exceptionnelle.”