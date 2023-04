Duranville s’exprime pour la première fois avec Dortmund : “Lukaku est comme mon grand frère”

“J’ai dû suivre une rééducation après ma blessure. Maintenant, je travaille pour retrouver la totalité de ma mobilité. Il faudra ensuite reprendre du rythme. L’important est que je m’intègre dans le groupe et j’espère bien jouer quelques minutes dès que possible. ”

guillement "Thomas Meunier m'aide à m'intégrer"

Ses premiers mois en Allemagne se sont parfaitement déroulés. “Thomas Meunier m’aide à m’intégrer, surtout en ce qui concerne la langue. Il y a aussi Sébastien Haller et Raphaël Guerreiro, qui parlent français. ” Sa bonne maîtrise de l’anglais est un autre adjuvant. Il a également commencé les cours d’allemand.

Fan de Dembelé

Duranville est revenu sur sa décision de quitter Anderlecht. Un moment heureux et triste à la fois. “Je savais que mon nouveau club serait formidable car Dortmund est réputé pour le développement de jeunes joueurs. Je suis fan d’Ousmane Dembélé (Barcelone) et j’ai vu le développement de Jadon Sancho (Manchester United). Ce n’est que lorsque le jour des adieux est arrivé et que je suis parti en Allemagne avec mes parents que cela m’a vraiment touché de quitter le RSCA. Disons que la décision de rejoindre le BVB a été facile, mais que le départ a été plus difficile. ”

Pour continuer son développement et appréhender son grand saut dans un championnat du big 5, Duranville peut compter sur un argument de poids : son amitié avec Romelu Lukaku. “Big Rom est comme un grand frère pour moi. Je peux l’appeler à tout moment et il est toujours à l’écoute.”