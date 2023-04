Le Belge Arno Verschueren a battu l'AZ avec le Sparta : “Si Anderlecht joue comme nous contre l’AZ, il se qualifie”

Samedi, le belge Arno Verschueren de Sparta était un des hommes du match contre l'AZ. ©Orange Pictures

1 sur 9 : l‘AZ victime d’un malaise

Après avoir rencontré Villarreal à un bon moment, Anderlecht affronte également l’AZ pendant un passage à vide. Depuis les victoires contre la Lazio en Coupe d’Europe (1-2 et 2-1), l’équipe des ex-Brugeois Mathew Ryan et Jordi Clasie a réalisé un 1 sur 9 en championnat contre Twente (défaite 2-1), Heerenveen (1-1 à domicile) et donc Sparta (0-1). "On savait qu’ils étaient dans le doute, dit Verschueren, ex-Westerlo et Lierse mais surtout actif aux Pays-Bas depuis plusieurs années. La clé du match était donc de gagner les duels dans l’entrejeu et les deuxièmes ballons. C’est ce que j’ai fait sur le but que nous marquons.”

Vous voulez voir Vanheusden à l'oeuvre? Regardez l'entraînement, alors. En match, vous devrez attendre.

2. La défense tremble sur des centres aériens

Le but de Sparta a révélé une autre faiblesse de l’AZ : sa vulnérabilité sur des centres aériens. Le Norvégien Lauritsen était seul au second poteau pour tromper Ryan, avec son 1m84 déjà pas un champion des sorties aériennes. Verschueren : “C’était une des directives de balancer des centres aériens dès qu’on pouvait le faire. Souvent, ils laissent de l’espace sur les flancs. Un bon changement d’aile peut donc créer le danger.” Sur le but de Sparta, les défenseurs étaient nulle part. Le Grec Hatzidiakos était considéré comme le coupable, mais il s'est aussitôt défendu après le match. “Contre Heerenveen, on me reproche de ne pas couvrir la zone au premier poteau. Ici, je reste au premier poteau et c’est encore de ma faute. ” Islam Slimani peut donc faire des dégâts. Quand on explique à Hatzidiakos que Slimani est un salopard sur le terrain, il dit : “Pas grave, j’aime ça. Moi aussi, je peux être un salopard. ”

3. Fragile sur contre-attaques

Sparta a eu quelques occasions de doubler la mise sur contre-attaque, mais une de ses tentatives a heurté le poteau. Tout comme Villarreal, l’AZ aime avoir le ballon et faire le jeu (le coach Jansen reste toujours fidèle à son 4-3-3), ce qui offre des possibilités à la reconversion. Les arrières latéraux Sugawara et surtout Kerkez (le meilleur contre Sparta) montent souvent en attaque, laissant ainsi des espaces dans leur dos. Verschueren : “Sur papier, Anderlecht a plus de qualités que nous. Il faudra être efficace quand l’opportunité se présente.” Ce message est surtout destiné aux flèches Amuzu et (quand il montera au jeu) Raman.

Karlsson était bel et bien à l'entraînement au Lotto Park, ce mercredi. ©BELGA

4. Karlsson et Pavlidis pas à 100 % : en panne de buts

L’AZ restait sur 39 matchs de suite à avoir marqué en Eredivisie, avant de se heurter à Sparta. “Plusieurs de mes joueurs traversent une période difficile, avouait le coach Jansen. Mais dans un grand match comme à Anderlecht, cela peut vite changer.” Les plus décevants contre Sparta étaient les ailiers Mihailovic et surtout le Danois Odgaard. Mais c’est surtout l’absence de l’homme en forme suédois Karlsson (blessure musculaire) et la non-titularisation du buteur Pavlidis (légèrement blessé à la cheville, il est monté à l’heure de jeu et il a offert deux occasions à ses coéquipiers) qui ont handicapé l'AZ. Verschueren : “Avec ou sans Karlsson, c’est un monde de différence. Et Pavlidis est un des meilleurs attaquants de l’Eredivisie. C’est un renard de surface. Il ne faut pas lui laisser un demi-mètre. ” À sa conférence de presse de ce mercredi, Jansen a fait comprendre que les deux seront au coup d’envoi. “Ils ont bien pu s’entraîner, mais je ne sais pas combien de temps ils tiendront le coup.”

5. Des frictions entre joueurs

Contre Heerenveen, Pavlidis avait montré son mécontentement en étant remplacé. Contre Sparta, c’est Hatzidiakos qui râlait de devoir sortir à la 69e pour Bazour, préféré au malheureux Zinho Vanheusden. Jansen à ce sujet : “Vous voulez voir Zinho à l’œuvre ? Venez à l’entraînement, alors. Pour le voir en match, il faudra attendre.” Le capitaine Clasie (ex-Bruges), lui, pointait clairement du doigt Hatzidiakos sur le but encaissé. Comme indiqué, le Grec n’était donc pas d’accord avec ce reproche. Clasie, par après dans la zone mixte : “C’est au moment même que j’ai réagi ainsi. Plus généralement, j’étais surtout frustré de voir qu’on n’osait pas jouer notre football. On a tellement de qualités ! J’exigeais plus de l’équipe. ” Le coach Jansen : “Parfois, on nous reproche d’avoir trop de gendres idéaux. Ne vous inquiétez pas : on sera une équipe unie contre Anderlecht.”

6. Pas de grande star : Indi est blessé

L’AZ n’a pas de Slimani ou Vertonghen dans son équipe, des joueurs qui peuvent tirer l’équipe vers le haut grâce à leur expérience européenne. Les Néerlandais ont deux ex-internationaux qui étaient dans la sélection au Mondial 2014 (3e place), à savoir Clasie et Martins Indi. Mais Indi est blessé depuis le début de la saison. Avec son budget de 32 millions, l’AZ ne peut pas se mesurer avec le top 3 aux Pays-Bas : Feyenoord a un budget de 80 millions, le PSV de 85 millions et l’Ajax de 160 millions. Les transferts le plus cher du noyau actuel sont Mihailovic (6 millions) et Odgaard (4,1 millions). De temps en temps, l’AZ doit vendre des grosses pointures pour survivre, comme Vincent Janssen (pour 22 millions à Tottenham en 2016), Boadu (pour 17 millions à Monaco en 2021), Stengs (pour 15 millions à Nice en 2021) ou Weghorst (pour 10,5 millions à Wolfsbourg en 2018).

7. Les meilleurs jeunes ne sont pas prêts

Depuis le départ du propriétaire Scheringa après le dernier titre en 2009 (avec Van Gaal comme coach et les Belges Dembele, Pocognoli, Martens et Swerts comme joueurs), l’AZ a plus misé sur ses jeunes. Dans la sélection actuelle, il y en a cinq formés à Alkmaar : Hatzidiakos, Reijnders, Meerdink, van Brederode et Goes. Mais la prochaine génération est encore meilleure. Elle a battu le Real Madrid (4-0) en Youth League et joue les demi-finales contre le Sporting Lisbonne. Heureusement pour Anderlecht, ils ne sont pas encore prêts pour l’équipe A.

Pascal Jansen devant son groupe au Lotto Park.

8. L’AFAS Stadion n’est pas un chaudron

Même si les 1000 places pour supporters visiteurs ont toutes été vendues (malgré le système combi, obligeant les cars à rentrer sur le parking des visiteurs sans faire d’arrêt à Bruxelles) et même si le match à l’AZ est déjà sold out (20 000 places vendues), les fans de l’AZ ne créent pas une ambiance comme ceux de Feyenoord ou de l’Ajax. Leur AFAS Stadion (idéalement située au bord de l’autoroute) n’est pas un chaudron. Samedi, il y a eu quelques sifflets après la défaite contre Sparta, mais on n’a pas senti d'ambiance de crise comme ce serait le cas dans un club du top absolu. Après le match, les joueurs papotaient avec les supporters sur l’immense parking qui comptait plus de vélos que de voitures.

guillement Bien sûr qu'Anderlecht aurait sa place dans le top 6 aux Pays-Bas. Vous avez vu leurs trophées?

9. Pas de riche histoire européenne

L’AZ n’a pas l’habitude d’aller loin en Europe. Sa dernière demi-finale date de 2005 (éliminé par le Sporting Lisbonne en Coupe Uefa), sa seule finale de 1982 (défaite contre Ipswich en Coupe Uefa) . Ses matchs européens les plus fous, ils les ont joués contre le Standard en 2010 (1-1 après un but du gardien Bolat) et contre l’Antwerp en 2019 (qualification grâce à l’exclusion surréaliste de Lamkel Ze). Anderlecht, par contre, a joué sept finales européennes. Le coach Jansen : “On m’a demandé si Anderlecht aurait sa place dans le top 6 aux Pays-Bas. Bien sûr que ce serait le cas ! Il suffit de rentrer dans ce stade et de voir tous les trophées pour comprendre que c’est encore un tout grand club.”

10. Sittard est tout aussi important

Tout comme Anderlecht, l’AZ ne peut pas se permettre de tout miser sur la Coupe d’Europe. Alors que le club était encore dans la course au titre en janvier, il est actuellement quatrième à cinq points de la 3e place (du PSV) qui donne accès aux préliminaires de la Ligue des champions. Ce dimanche à Fortuna Sittard, Pascal Jansen n’a pas le choix : il doit gagner.