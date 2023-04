À lire aussi

Entre le 12 décembre 2010 et le 12 février 2011, Proto avait enchaîné neuf rencontres sans prendre de but. Il n’a pas dû se retourner durant 871 minutes de jeu (sans compter les arrêts de jeu). Toby Alderweireld avait mis fin à la série du portier anderlechtois en ouvrant la marque pour l’Ajax en Europa League.

Verbruggen n’est plus allé chercher un ballon dans ses filets depuis cinq matchs complets et une heure de jeu lors de l’aller face à Villarreal soit une invincibilité de 512 minutes. Le Néerlandais affiche les meilleures statistiques pour un gardien du RSCA depuis douze ans et la série de Proto.

Frank Boeckx a été champion avec Anderlecht ©Photo News

Boeckx, roi de la clean sheet

Dans l’histoire récente d’Anderlecht, Verbruggen n’occupe pas le sommet du pourcentage de clean sheets. La palme revient à son désormais ex-entraîneur des gardiens, Frank Boeckx. Le Gantois était le numéro 1 lors de la saison du titre avec René Weiler (2016-2017), l’un des entraîneurs au style le plus défensif de l’histoire récente du RSCA.

Au coude à coude avec Butez

En Pro League, cette saison, personne ne fait mieux que le Néerlandais (53,3 %). Il est à un cheveu devant Jean Butez (53,1 %) qui joue une saison exceptionnelle, lui permettant de déjà totaliser dix-sept matchs sans encaisser alors que la phase régulière du championnat ne touche pas encore à sa fin.

Verbruggen compte huit clean sheets. Moins que le Français mais proportionnellement plus, vu qu’il a joué quinze rencontres contre 32 au portier de l’Antwerp.