Verbruggen est-il le meilleur gardien d’Europe sur le dernier mois ? Voici les chiffres qui permettent au gardien d’Anderlecht de battre Courtois

Depuis, le Néerlandais de 20 ans, pose progressivement un mur de briques devant son but et empêche adversaire après adversaire de chatouiller l’intérieur de ses filets. Il vient d’enchaîner cinq clean sheets de rang et empile les arrêts au point de dégoûter les attaquants de Pro League et du Sous-marin jaune.

Qui fait mieux que lui en Europe sur ce laps de temps ? La réponse : (certainement) personne.

”Il a tout ce dont un gardien de but moderne a besoin : des qualités athlétiques, de la technique, du sang-froid, résume Ronald Waterreus, ancien gardien du PSV Eindhoven. Je le compare souvent à Sander Westerveld (NdlR : vainqueur de la Coupe UEFA avec Liverpool en 2001), mais avec plus de qualités. Bien sûr, il connaîtra encore une baisse de régime, mais cela fait déjà plusieurs mois qu’il évolue à un haut niveau. Ce n’est pas un match moins bon qui va me faire changer d’avis.”

Via notre fournisseur de statistique Wyscout, nous avons analysé et pondéré les performances des gardiens titulaires des huit clubs les mieux classés des championnats du big 5 (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Liga). Un panel de 40 gardiens auquel nous avons comparé l’Anderlechtois sur cinq statistiques clés.

Il est le meilleur sur trois des cinq statistiques les plus importantes pour un gardien

Les résultats sont impressionnants : il est l’homme du moment sur le vieux continent et devra maintenir son excellent niveau de jeu s’il veut enchaîner avec une nouvelle clean sheet qui pourrait mettre Anderlecht sur les rails d’une demi-finale de Coupe d’Europe.

Même Oblak encaisse plus

Son seul petit but pris en six rencontres fait de lui le meilleur de la liste. Le portier d’Anderlecht devance toutes les plus grosses pointures européennes à commencer par son dauphin, Jan Oblak. Le portier de l’Atletico Madrid joue dans la formation la plus réputée pour son organisation et ses qualités défensives et pourtant il a encaissé 0,25 but par match sur le dernier mois. Un rythme que tient un autre homme en forme : Brice Samba, portier de Lens, actuel dauphin du PSG en Ligue 1.

Verbruggen, lui, tourne à 0,17 goal pris par rencontre. À titre de comparaison, Thibaut Courtois, le meilleur gardien au monde si on en croit son trophée au Ballon d’or, a encaissé un but par match depuis le 9 mars. Les leaders de la Premier League (Ramsdale, 1 but par match), de la Liga (ter Stegen, 1) ou encore de la Serie A (Meret, 1,25) sont largement à la traîne par rapport au numéro 16 du Sporting.

Verbruggen : buts encaissés ©IPM Graphics

Le maître de la clean sheet devant Szczesny

Bart Verbruggen est également en tête au niveau des clean sheets. Juste devant (83 % de clean sheet contre 80) un certain Wojciech Szczesny, gardien la Juventus de Turin, et référence en Europe depuis plus de dix ans. Une nouvelle fois, Oblak et Samba ne sont pas loin.

Courtois en est à un match sur deux sans encaisser (ce qui est déjà assez exceptionnel). Mark Flekken, un des concurrents de Verbruggen en équipe nationale, est à l’opposé du classement. Il n’a pas gardé une seule fois le zéro avec Fribourg sur ses six derniers matchs.

Verbruggen : clean-sheet ©IPM Graphics

Il devrait encaisser un but de plus à chaque match

Les deux statistiques précédentes pourraient également être imputées à la défense d’Anderlecht. L’analyse des buts attendus (xG) précise toutefois l’importance de Verbruggen pour son équipe.

S’il n’a encaissé qu’un seul but en six matchs, les statistiques considèrent qu’au vu des occasions adverses, il était supposé en prendre huit !

Son ratio buts pris/attendus est incroyable. Ramené par match afin de pouvoir le comparer à ses confrères, il est de -1,17. Comprenez qu’il permet à Anderlecht d’encaisser 1,17 but de moins que ce que prévoient les statistiques.

Sur le très court terme, cette statistique est commune. Sur six rencontres de rang, elle l’est beaucoup moins. Seul Steve Mandana (Rennes) réussi à passer la barre de 1 but sauvé par match. Emiliano Martinez, champion du monde en décembre dernier et en grande forme avec Aston Villa, n’en est pas loin.

30 des 41 gardiens listés encaissent moins que ce que prévoient les statistiques – Courtois en est par exemple à 0,2 but évité par match – ce qui prouve leurs qualités par rapport à la norme.

Verbruggen : différences buts concédés/attendus ©IPM Graphics

Seul le gardien de l’OM fait plus d’arrêts

Bart Verbruggen a du boulot. Dans le classement que nous avons composé, il est le deuxième gardien à réaliser le plus de parades par match (4,67). Devant lui, le Marseillais Pau Lopez sort un ballon de plus que lui chaque match.

De quoi rendre jaloux plus d’un portier à commencer par Ederson. Le gardien de Manchester City n’a fait qu’un seul arrêt sur les quatre derniers matchs. En moyenne, les 41 gardiens listés sont alertés trois fois par rencontre.

Vergruggen : arrêts/match ©IPM Graphics

Dans la norme quand il faut aller dans les pieds

Difficile de parler de défaut en parlant du jeu aux pieds de Verbruggen. Ses statistiques à la relance sont plus que correctes (il ne loupe presque pas de relance courte) et il a déjà prouvé son aisance au moment de donner la première impulsion à son équipe.

Ses statistiques de sorties sont dans la norme. Il ne fait pas partie des meilleurs mais n’a pas à rougir du nombre d’arrêts réalisés en se projetant dans les pieds de ses adversaires. Il en totalise un par match sur le dernier mois.

guillement "Il peut valoir 15 millions"

”Si je dois vraiment lui trouver un défaut c’est peut-être son pied gauche, dit Waterreus. Mais je cherche vraiment la petite bête car il construit bien le jeu. Même quand il est sous pression.”

Ses statistiques ont tout pour attirer le regard des plus grandes équipes européennes. “Je pense que Bart peut déjà viser plus haut que Burnley (NdlR : qui a proposé 5 millions pour ses services l’an passé), conclut l’ancien portier du PSV. Tout le monde a désormais découvert son potentiel. C’était frappant contre Villarreal. Je pense qu’il peut facilement valoir 15 millions.”