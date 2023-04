L'avis de l'expert: N’Diaye doit apprendre à ne pas trop en faire

Brian Riemer va bientôt devoir brandir un panneau "Ne t'enflamme pas Moussa." Au plus son match se passe bien au plus N'Diaye ose. À raison, certes, vu ses quelques moments géniaux et sa prestation plus que décente face à Odgaard, un des joueurs clés de l'AZ. Mais il en fait parfois juste un peu trop. Après avoir mis un petit pont à son opposant direct, l'envie est grande d'en ajouter un deuxième. Sauf qu'il a parfois perdu des ballons faciles dans des positions qui auraient pu rendre la tâche de ses équipiers difficiles.