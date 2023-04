Anders Dreyer (Anderlecht) a de l’humour : “Moi, le sosie de Goffin ? En Russie, j’étais Bradley Cooper !”

1. Surnommé comme son papa, coach : “À 8 ans, je voulais faire l’équipe”

Jeune gamin, Dreyer découvre le football dans sa ville natale de Bramming. “Mon papa Flemming était l'entraîneur de mon équipe. Mais on se disputait souvent, parce qu’à huit ans, déjà, je voulais faire l’équipe à sa place. ” Flemming est devenu le surnom d’Anders. “En fait, mon papa a joué au foot en tant que semi-pro en D2 à Ejbjerg avec le papa de l’ex-défenseur du Standard Alexander Scholz. Le papa de Scholz avait oublié mon prénom et m’appelait donc 'Flemming', ce qui est resté mon surnom. Cela n’a pas trop fait rire ma maman d'ailleurs. Moi, j’ai joué avec Scholz à Midtjylland. C’est un super gars mais il est un peu particulier. Cela se voit dans le choix de ses vêtements, de ses voitures et même de ses chaussures de foot. Il porte toujours les anciennes Copa Mundial. Et il aime la peinture. Maintenant, il joue au Japon. ”

“Mon papa, lui, est resté mon principal conseiller. On s’appelle après chaque match, qu’il soit bon ou mauvais. Mon but contre Villarreal, il l’a vu devant la télé. Il se demandait pourquoi je ne filais pas tout droit vers le but. Mais quand il a vu le ballon terminer sa course dans les filets, il a dit : ‘Ah, d'accord!’ En tant que droitier, il jouait à la même position que moi. Il était plus rapide que moi, mais je suis plus intelligent (rires). Du moins, sur le terrain. ”

Dreyer après son but à l'Ajax en 2020. ©BELGA

2. Il a marqué en Ligue des champions à l’Ajax : "J’ai gardé trois ballons de match"

À 19 ans, Anders fait ses débuts en équipe A d’Esbjerg. “Avant de venir à Anderlecht, j’ai connu trois moments inoubliables dans ma carrière. Mon premier était un hat-trick en 14 minutes de jeu avec Esbjerg contre Silkeborg, permettant à mon équipe de remonter en D1. Puis, il y a eu mon but en Ligue des champions à l’Ajax, avec Midtjylland. Même si on a perdu 2-1, c’était le premier but de l’histoire de Midtjylland en C1. Et puis, j’ai inscrit un hat-trick lors de mon premier match avec mon club russe de Rubin Kazan. J’ai gardé les trois ballons de ces matchs. ”

3. Échec à Brighton : "Mais depuis lors, je fais 12 km"

Ses prestations à Esbjerg lui rapportent un transfert vers la Premier League en 2018. C’est Brighton&Hove, club du gardien Mathew Ryan à cette époque, qui paie 2,2 millions. “Mais je jouais avec les U23, je ne partageais pas le vestiaire avec les A. Je pensais que j’allais poursuivre sur mon élan d’Esbjerg et que j’allais être le meilleur, mais je me suis trompé. C’était plusieurs crans au-dessus. J’étais trop jeune pour un transfert. C’est là, aussi, que je me suis rendu compte du fait que je devais plus courir. Je ne faisais que 10 kilomètres par match. ”

Entre-temps, son endurance est devenue son point fort. Selon le CEO d'Anderlecht Jesper Fredberg, il bat tous les records en Belgique. “Cela fait deux ans et demi que je cours autant. J'aime faire ça. Contre Westerlo, par exemple, j’ai fait 11,6 kilomètres. Mon record doit être 12,4 kilomètres. Et cela ne me fatigue pas. Je suis capable d’enchaîner trois matchs en huit jours. Je sais que j’ai été moins bon pendant quelques matchs, mais on ne peut pas toujours briller. Cela n’a rien à voir avec la fatigue. ”

Dreyer a failli marquer contre Fabinho et Alisson à Anfield Road. ©AFP or licensors

4. Il est fan de Liverpool : "J’ai le maillot de Robertson"

Autre moment mémorable dans sa jeune carrière : ses matchs de Ligue des champions contre Liverpool. “Il faut savoir que comme beaucoup de Scandinaves, je suis fan de Liverpool depuis que je suis jeune. Quand j’avais 14 ans, mon papa m’avait emmené à un Liverpool – Swansea, 5-0, en 2013. J’étais fou de Steven Gerrard.” Plus de sept ans plus tard, il se retrouve sur le terrain d’Anfield Road en Ligue des champions avec Midjtylland. Liverpool gagne 2-0. "Dommage qu’on ait dû jouer devant des tribunes vides, c’était la période du Covid. J’ai reçu le maillot de Robertson. Généralement, j’essaie d’échanger mon maillot avec mon adversaire direct sur le terrain.” Au retour, les Danois obtiennent le nul (1-1), Dreyer donne l’assist pour le but.

5. La fuite de Kazan : "On craignait une bombe dans l’avion"

En 2021, Dreyer tente une deuxième aventure à l’étranger. Cette fois, le Rubin Kazan débourse 7 millions. Son aventure est de courte durée à cause de la guerre en Ukraine. Le départ de Russie n’a pas été évident. “C’était une période pleine d’incertitude. Je me souviens de mon dernier match, à Akhmat Grozny. J’avais inscrit le 1-2 à la 90e mais je n’étais pas heureux. Rentré dans le vestiaire, j’ai aussitôt consulté mon téléphone pour voir si l’Uefa nous permettait de partir."

Le vol entre Moscou et Belgrade a aussi été très stressant. "Selon une rumeur, il y avait une bombe dans l’avion qui venait de Belgrade et que j’aurais donc dû prendre pour le vol retour. J’ai dû attendre sept heures pour avoir un autre avion. J’étais soulagé d’être parti. À des moments pareils, le football et l’argent ne comptent pas, c’est la famille qui prime.”

6. Il a attrapé un gobelet de fans visiteurs : "C’était de la bière, pas de l’urine"

Après avoir fui la Russie, c’est Midtjylland qui lui tend à nouveau la main. Aussitôt, il retrouve le chemin des filets et il gagne la Coupe du Danemark. Lors de la demi-finale à Vejle, il est le protagoniste d’une scène insolite. “En allant frapper un corner, je me suis pris une douche de bière, offerte par des supporters de Vejle. Quand j’ai marqué le 0-1, je suis allé vers ce coin du terrain, j’ai attrapé un gobelet à moitié rempli qui était jeté vers moi, et j’ai pris une gorgée. Je vous confirme que le contenu était de la bière et non pas de l’urine (rires). Cela avait bien fait rire les gens et cela avait fait le buzz dans les médias.”

7. 'Maman' comme tatouage : "Elle n’était pas fière”

Dreyer a plusieurs tatouages, dont un à l’intérieur de son index. “C’est tout simplement ‘oui, oui, oui' en danois. Je l’ai fait mettre en vacances, avec ma copine. On trouvait que c’était rigolo… Pour le reste, j’ai des symboles sur mon corps, faisant allusion au football, comme un ballon et mon numéro 36. J’ai aussi un tatouage pour mon chien. Et sur ma jambe gauche, j’ai fait tatouer ‘maman’… J’étais sorti avec des amis et j’avais bu un verre de trop. J’avais 18 ans à l’époque. La nuit, je lui avais envoyé une photo du tatouage. Elle ne croyait pas que c’était vrai, jusqu’au moment où je suis rentré à la maison. Elle n’était pas fière. Maintenant, c’est une anecdote rigolote.”

8. Ici avec son chien et sa copine: "Elle a arrêté le handball"

Dreyer habite en Belgique avec sa compagne et son chien. “Je n’étais pas encore joueur pro quand j’ai connu Cecilia. Avant, elle jouait au handball, deuxième sport au Danemark. Mais elle n’a pas continué au plus haut niveau. Ici, elle poursuit ses études en ligne, afin qu’elle ait un passe-temps quand je suis au foot. Et mon chien Konrad ? C’est un Golden doodle, un mélange du “Golden Retriever” et du “Caniche”. J’adore me balader avec lui vers 8h30 avant de venir à l’entraînement, surtout quand il ne pleut pas. J’habite Ixelles, un endroit sympa où il n’y a pas trop de monde."

Dreyer en action contre l'AZ. Il a une fois de plus été décisif. ©JIMMY BOLCINA

9. International grâce au RSCA : "Je n’avais jamais parlé avec Riemer ou Fredberg"

Ses premiers mois à Anderlecht sont une réussite. “J’ai même récupéré ma place dans la sélection danoise. On a plus de chance d’être rappelé quand on joue à l’étranger. Je n’ai pas reçu de temps de jeu lors de nos deux derniers matchs, mais la concurrence est rude. Damsgaard (Brentford), Braithwaite (Espanyol), Daramy (FC Copenhague), Wind (Wolfsbourg) et Skov Olsen de Bruges quand il est fit : ce n’est pas rien. On a une très bonne équipe, même si on a perdu au Kazakhstan (3-2). Je me sens bien à Anderlecht, j’espère qu’on pourra gagner à Genk pour nous qualifier pour le top 8. La confiance que Riemer et Fredberg ont en moi ? Je n’avais jamais parlé avec eux avant de venir à Anderlecht, mais leur style de football me convient parfaitement.”

Dreyer avoue qu'il existe une ressemblance avec Goffin. ©Chryslene Caillaud

L'acteur Bradley Cooper. ©WALTER / BESTIMAGE

10. Ses sosies : "Moi, Foket ? Je peux m’en aller ?"

On l’a gardée pour la fin de l’interview, notre question concernant ses sosies. Selon certains, Dreyer a un air de ressemblancd avec David Goffin. Quand on lui montre une photo de notre meilleur joueur de tennis, il ne dit pas directement non. “Je ne le connaissais pas. Mais allez, j’avoue qu’il y a une légère ressemblance. En Russie, on trouvait que je ressemblais à l’acteur Bradley Cooper.” L’autre photo que nous lui présentons – de Thomas Foket de Reims – lui plaît moins. En rigolant, il se tourne vers Christophe Balza, présent en tant que membre de l’équipe de communication d’Anderlecht, et il lui demande : “Je peux m’en aller ? ”