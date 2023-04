”Ce qu’on a proposé ne fait pas partie de notre identité” Brian Riemer très déçu après la défaite des Anderlechtois

Debast : “Quand on marque le 1-1, on ne peut jamais encaisser un deuxième but juste avant la mi-temps. Il restait encore 45 minutes à jouer, mais si on rentre sur le terrain après la pause comme on l’a fait, on ne peut jamais gagner. On a encore deux finales à jouer, on doit tout donner. On ne pensait pas encore au match à Alkmaar, on était concentré sur le match du jour. Bien sûr qu’il y avait un peu de fatigue, mais ça ne doit pas être une excuse.”

Stroeykens : “Après le but du 4-2 de Dreyer, on y croyait et on a fait notre possible, mais ce n’était pas assez. Rien n’est fait, il nous reste encore un match le week-end prochain pour être dans les Playoffs 2. On va réanalyser la rencontre demain et voir ce qu’il nous manquait. Le coach essaye de faire tourner un maximum, car on a match jeudi. Tout le monde doit être frais.”

Ouattara : “La première période était un peu compliquée, mais la deuxième était meilleure. On a mis la bonne intensité et on a eu une autre mentalité. Je pense vraiment que c’est la mentalité qui a fait la différence aujourd’hui. Je marque un but en plus, ça booste la confiance.”

El Khannous : “Ce résultat fait très plaisir, d’autant plus que je marque enfin un but. Je l’attendais depuis si longtemps, c’est beaucoup d’émotions pour moi. Le coach a dit à la pause qu’on devait mettre une grosse pression lors des 15 premières minutes, ce qu’on a bien fait. Ça fait du bien, car on avait du mal à marquer ces dernières semaines, ça nous donne de la confiance. On se concentre uniquement sur nous au classement, on ne fait pas attention à l’Union.”

Riemer : “Je suis déçu de l’équipe. Ce qu’on a proposé aujourd’hui ne fait pas partie de notre identité. Le match était équilibré, mais on le perd en dix minutes. On a besoin de revoir et d’analyser la rencontre. On était en dessous de notre niveau, on n’a pas mis assez d’intensité. On gagne, mais on perd aussi ensemble.”