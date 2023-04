1. Comment expliquer les cinq buts encaissés après six clean sheets ?

Dreyer : “On n’était pas focalisés à 100 %. La défense n’est pas la seule coupable, le pressing de toute l’équipe n’était pas comme d’habitude.”

Vertonghen : "Leurs ailiers rapides nous ont posé des problèmes. Quand on est positionné trop haut et qu’on ne met pas le pressing, c’est ce qui arrive. N’Diaye ? Je ne pointe pas un seul joueur du doigt. Toute l’équipe est coupable.”

Refaelov : "J’ai constaté un manque de communication, de concentration et d’agressivité. C’est inacceptable à ce niveau. La fatigue après le match contre l’AZ n’est pas une excuse. On est des professionnels; on doit pouvoir enchaîner les matchs.”

2. Ce 5-2 influencera le match à l’AZ ?

Dreyer : “J’ai aussitôt senti dans le vestiaire qu’on va répondre à l’AZ. On va montrer que c’était un accident de parcours.”

Vertonghen : “On a aussi connu un 'jour sans' à Gand. Cela nous a remis les pieds sur terre. Espérons qu’on avait besoin de ceci avant l’AZ.”

Refaelov : “J’espère que jeudi, on pensera à ce match-ci, pour qu’on ne commette pas les mêmes erreurs. L’AZ aura vu nos erreurs et cherchera les mêmes points faibles. Je veux absolument une demi-finale en Coupe d’Europe. Cela manque à mon palmarès.”

3. Le top 8 est encore possible ?

Dreyer : “Je ne suis pas si nul que ça en math. Donc on peut encore y arriver, mais on dépend des autres.”

Vertonghen : “Ce qui nous donne de l’espoir, c'est que Charleroi et le Cercle jouent contre des équipes (Genk et Zulte Waregem) qui doivent aussi gagner.”

Refaelov : “Moi, je nous donne très peu de chances. On doit faire deux choses : gagner contre Malines et croiser les doigts.”