Les compos probables de Genk-Anderlecht : la tentation du onze-type pour Riemer, des soucis dans le Limbourg (Direct à 13h30)

Mais N’Diaye a pris le dessus sur Sardella, Ashimeru est indéboulonnable au milieu et Amuzu arrive à enchaîner. Il n’y a plus que deux postes où Riemer peut avoir la possibilité de faire tourner : le milieu créatif et l’avant-centre. Refaelov et Slimani ont été choisis jeudi contre l’AZ mais pas sûr qu’Arnstad et Raman, les doublures, soient au coup d’envoi à Genk dimanche.

Sans briller, Slimani a tenu 66 minutes pour sa première titularisation depuis sa blessure à Louvain. Et Refaelov n’a passé que le dernier quart d’heure sur le banc. Dans la tête de Riemer, la tentation de remettre le même onze peut être forte. Chez le leader de Pro League, il n’a pas envie de donner l’impression qu’Anderlecht “lâche” le championnat au profit de l’Europe.

Signalons aussi que Murillo est incertain. S'il devait déclarer forfait, Sardella prendrait sa place à droite de la défense.

À Genk, Wouter Vrancken a quelques soucis. Heynen est suspendu et Cuesta est blessé. Sor et Munoz sont incertains. Absent à Sclessin le week-end passé, Samatta est, lui, de retour.