Cinq buts pris depuis 2000

1 Le 8/4/2000. Westerlo – RSCA : 5-0

L'Anderlecht d’Aimé Anthuenis peut remporter le titre mais se heurte à Westerlo, où il avait déjà perdu 6-0 en 1998. La semaine suivante, le Sporting pense pouvoir fêter à domicile, mais cette fois, c’est Gand qui lui met des bâtons dans les roues (1-2).

2 Le 13/9/2000. Manchester United – RSCA : 5-1

Ce même Sporting touche le fond à Manchester en Ligue des champions. Andy Cole met trois buts. Mais quelques jours plus tard, Harelbeke s’en prend quatre (4-3). Et surtout : Anderlecht battra United au retour et terminera premier de la poule.

3 Le 24/10/2001. RSCA – Lokomotiv Moscou : 1-5

Douche froide contre les Russes. Anderlecht encaisse cinq buts dans un laps de temps de 57 minutes et est éliminé de la Ligue des champions. La douche sera encore plus froide à Sclessin, le dimanche d’après : 1-0 via un but de Moreira.

4 Le 2/11/2005. Brême – RSCA : 5-1

Là où Johan Boskamp avait dû avaler un 5-3, Hugo Broos se prend aussi cinq buts, dont trois de Klasnic. Quatre jours plus tard, la réponse sera modeste mais suffisante : 2-1 contre La Louvière.

5 Le 6/3/2008. RSCA – Bayern Munich 0-5

Terrible raclée face au Bayern en 1/8e de l’Europa League. La deuxième jaune de Wasilewski à la 43e ne facilite pas les choses. Trois jours plus tard, le Sporting va battre Charleroi (0-2).

6 Le 19/8/2009. Lyon – RSCA 5-1

Le dernier tour préliminaire pour la Ligue des champions tourne au cauchemar, mais Anderlecht se rachète à Zulte Waregem le weekend d’après : 0-2.

La police escorte Van Holsbeeck sur le parking de supporters d'Anderlecht à Sclessin. L'ex-manager vient de se prendre une douche de bière. ©BELGA

7 Le 3/10/2010. Standard – RSCA 5-1

Une gifle dont les supporters des deux clubs se souviennent encore. Herman Van Holsbeeck se prend une douche de bière sur le parking. Après une trêve internationale, le Cercle empirera la crise (1-0).

8 Le 23/10/2013. RSCA – PSG 0-5

Le Zlatan-show (4 buts) reste gravé dans tous les esprits. Le Standard n’avait pas assommé le Sporting quelques jours plus tard (1-1).

9 Le 19/5/2016. Genk – RSCA 5-2

Genk en avait déjà mis cinq à Anderlecht à la fin des playoffs en 2016. La rouge d’Okaka après dix minutes avait compliqué les choses. Anderlecht avait gagné le dernier match de la saison contre Zulte Waregem (2-0).

10 Le 31/10/2017. PSG – RSCA 5-0

Via entre autres trois buts de Kurzawa, Anderlecht se prend une nouvelle “manita” face au PSG, mais Bruges ne peut pas en profiter quelques jours plus tard (0-0 au Parc Astrid).

11 Le 17/12/2017. Club Bruges – RSCA 5-0

Nouvelle “manita”, qui fait beaucoup plus mal, vu que le Club Bruges est l’adversaire. Une petite victoire face à Eupen la semaine d’après (1-0) réduit légèrement la douleur.