”Anderlecht est mal payé après sa première mi-temps, c’est vrai. Ils ont joué haut et agressé Genk comme le Standard l’avait fait. Reste que le contexte psychologique est différent et puis les Rouches n’ont pas joué de match européen. Dans cette situation, si tu ne capitalises, tu vas te faire avoir derrière. L’approche du Sporting était osée et audacieuse. Différente que face à l’AZ, contre qui les Mauves savaient qu’ils ne contrôleraient pas. Ici, Riemer n’a pas joué le contre, il a fait l’inverse. Évidemment s’ils mènent (et ils ont eu beaucoup de situations pour le faire), ça change tout. Mais je reste partagé sur l’approche au bout du compte, même si c’est facile de le dire avec le recul.”

2. “N’Diaye n’est pas le seul responsable mais une cible facile.”

”Dommage que les Anderlechtois aient cochonné la fin de la première période. Sur le deuxième but encaissé, Diawara accompagne les éléments offensifs. N’Diaye – qui, je le rappelle, n’est pas un latéral – a été pointé du doigt et vient compenser dans l’axe. Il n’est pas le seul responsable mais c’est facile de lui tomber dessus. Le RSCA s’est laissé emporter par son enthousiasme. Si Diawara est mieux placé, il aurait dissuadé Trésor de faire la passe. Le Sporting ne doit jamais être mené 2-1 à la pause, mais il a manqué de malice et de lucidité. Et puis, sur le coup-franc qui précède le troisième but, l’équipe dort. Slimani met du temps à revenir sur Hrosovsky et N’Diaye y a aussi sa part de responsabilité. Mais, encore une fois, il n’est pas le seul coupable.”

guillement "Les datas ? Pourquoi ne pas laisser Slimani 10 ou 15 minutes de plus ?"

3. “Riemer a donné comme signal que le match était foutu.”

”Quand Slimani sort, on peut lire sur ses lèvres : 'We need to score'. Pourquoi Riemer le remplace ? D’autant plus qu’à ce moment-là, ce n’est encore que 4-2 et Dreyer vient de réduire l’écart. Il pouvait y avoir un regain d’énergie mais Riemer l’a tué. Le coach donne le signal que le match est foutu. Malgré son incompréhension, Slimani est resté calme. Je pense qu’encore une fois les datas ne sont pas étrangères à sa sortie. Pourquoi ne pas laisser l’Algérien encore 10 ou 15 minutes ? Tu ne sais jamais comment ça peut se passer : Genk aurait pu commencer à douter.”

4. “Que tout cela ne soit pas un écran de fumée.”

”D’ailleurs, lors de la conférence de presse (lors de laquelle j’étais présent), Riemer était agacé par les questions concernant la sortie de Slimani. Chose rare puisque le Danois est quelqu’un de très positif. Il a un côté avenant. Il sourit et est optimiste pour entraîner du positif. Est-ce réel ou pas ? Je ne sais pas. Une chose est certaine : il connaît les codes et est excellent dans sa communication, à l’image de l’après-match où il se dirige vers l’arbitre dans un premier temps puis vers les supporters. Il attache beaucoup d’importance à cette relation. Je pense qu’une qualification pour une demi-finale européenne atténuera beaucoup de choses. Je ne veux juste pas – et je n’insinue rien – que tout cela serve d’écran de fumée.”

5. “Pas un hasard qu’El Khannouss marque son premier.”

”Je connais bien El Khannouss. Quand il est venu au pupitre avec nous, je lui ai demandé ce que ça a changé de jouer avec deux n°6 derrière lui. En équipes d’âge, il a toujours seul en n°10. Quand il doit partager ce rôle avec quelqu’un d’autre c’est plus difficile pour lui, il doit s’adapter. De nature, El Khannouss est plein de créativité et il a besoin de liberté. Le fait qu’Heynen soit suspendu lui a été bénéfique. Le fait qu’il marque son premier but n’est pas dû au hasard. Il a d’ailleurs dit que, dans cette disposition, il pouvait travailler sur toute la largeur du terrain. Attention : je ne dis absolument pas qu’Heynen est mauvais.”