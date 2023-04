En visite chez Maarten Martens, l’ex-Mauve qui travaille à l’AZ : “J’ai raté la tranche à cause de Louis van Gaal”

Il paraît que vous avez l’ambition de faire une plus belle carrière comme entraîneur que comme joueur.

“Oui, c’est vrai. C’est normal d’avoir cette ambition. Je ne vais pas commencer cette nouvelle carrière sans espérer le meilleur. Si je ne fais pas un truc à fond, je reste à la maison. Pour l’instant, je construis étape par étape. Les U15 du Club Brugeois pour commencer en 2016 juste après ma retraite comme joueur. Puis, les U17 et les U18. Je voulais continuer à évoluer et l’offre de l’équipe B de l’AZ est arrivée. Je me suis dit que c’était idéal pour deux ans. Et me voilà donc à la fin de ce chapitre. ”

Vous avez déjà signé ailleurs pour la saison prochaine ?

“Non, il n’y a encore rien de concret. Je ne ferme pas de porte. ”

On a croisé Zinho Vanheusden dans les couloirs. Quand on lui a dit qu’on avait une interview avec vous, il nous a dit que vous étiez “un top coach” et qu’il vous engagerait directement s’il était président d’un club en D1 belge.

“Il a dit ça ? C’est chouette à entendre. Je l’ai eu quelques fois à l’entraînement avec les U23 quand il revenait de blessure. Entraîner une équipe première en D1 ou en D2 en Belgique serait une bonne étape. Mais j’ai aussi des discussions avec l’AZ pour intégrer le staff de l’équipe A; c’est aussi une très belle option. Tout est encore ouvert. ”

Quand le virus du coaching vous a-t-il piqué ?

“Vers la fin de ma carrière, j’ai commencé à y penser. Je n’avais que 31 ans quand j’ai dû arrêter à cause d’une blessure. Quelques jours après, j’ai demandé au directeur de l’école des jeunes de l’AZ si je pouvais venir observer la méthode de travail du club pendant quelques jours. J’ai trouvé ça passionnant et j’ai commencé à Bruges quelques semaines plus tard. ”

guillement "Je pouvais aussi débuter ma carrière d'entraîneur à Anderlecht. C'était dur de refuser mais ce n'était vraiment pas pratique pour moi."

Pourquoi, vous l’Anderlechtois, avez-vous commencé votre carrière d’entraîneur à Bruges ?

“Parce que c’était plus proche de mon domicile, tout simplement. Je pouvais aussi aller entraîner chez les jeunes d’Anderlecht, Jean Kindermans me l’avait proposé. C’était très dur de refuser mais ça aurait vraiment été compliqué de me taper les 100 kilomètres tous les jours. Bruges commençait à investir beaucoup dans ses jeunes et j’ai eu quelques garçons très doués sous mes ordres, notamment Charles De Ketelaere. ”

Vous avez tout de suite vu son talent ?

“Oui. Il me faisait penser à moi comme joueur mais avec un corps beaucoup plus adapté au football de haut niveau. Moi, je n’aurais pas pu atteindre le top avec mes capacités physiques, lui bien. À 38 ans, j’ai déjà une hanche en plastique et je devrais bientôt en mettre une deuxième. Deux fois les ligaments croisés, la cheville… Mon corps a souffert. ”

Maarten Martens arrêtera de coacher l'équipe U23 de l'AZ en mai, après deux saisons. ©Orange Pictures

Vous avez quand même eu une belle carrière de joueur avec un titre de champion des Pays-Bas en 2009 avec l’AZ.

“Oui, c’était un des grands moments de ma carrière. Avec Louis van Gaal comme coach. On avait une super équipe avec trois autres Belges, Séba Pocognoli, Gill Swerts et Mousa Dembele. En commençant ma carrière de coach, j’ai pris des choses de tous mes entraîneurs mais Louis van Gaal reste le meilleur que j’ai eu. J’ai pourtant connu des gars comme Koeman, Advocaat, Stevens et Broos qui m’a lancé en D1 et à qui je suis très reconnaissant. J’aimais bien Vercauteren aussi. Il avait l’art de très vite remarqué les choses. ”

Pourquoi van Gaal est-il le meilleur ?

“Dans l’exigence quotidienne. Les joueurs et son staff ne peuvent jamais se relâcher. Tout est fait avec un but clair. Parfois, tu fais des exercices avec certains coachs et tu sais bien que ça ne sert à rien de particulier. Ça n’arrivait jamais avec van Gaal. Je dois avouer que j’utilise parfois certains de ses exercices. Je n’ai rien noté pendant ma carrière de joueur mais il y a un de ses livres au centre d’entraînement et j’ai repris quelques-uns de ses trucs (sourire). ”

guillement "Avec pas mal d'entraîneurs, tu fais des exercices sans but clair. Avec van Gaal, ça n'arrive jamais."

Van Gaal est venu en visite à l’AZ le mois dernier, vous l’avez vu ?

“Oui mais je l’avais déjà revu en fin de saison dernière pour une cérémonie. Je faisais partie des nommés au titre d’entraîneur de l’année en D2 et c’est Louis qui remettait les trophées. Je n’avais pas gagné mais j’étais heureux de le revoir. On a toujours eu une bonne relation, même s’il m’a battu comme entraîneur (rires). ”

Vraiment ?

“Oui, j’ai eu Louis comme adversaire la saison dernière. Il est le parrain d’une association qui avait lancé une chouette action : avoir van Gaal comme entraîneur pour une journée. C’est Telstar en D2 qui a remporté le prix et il est venu. Mais il a dit qu’il ne venait pas juste pour une journée. Il voulait faire toute la semaine puis le match. Et le match, c’était justement contre nous. En septembre 2021. Il venait juste d’être nommé à la tête de la sélection néerlandaise. Je voulais le battre mais il a gagné 1-0. C’était à la fin de la première tranche et on luttait pour la remporter. Il a manqué deux points au final. À cause de van Gaal (rires). ”

Quelle a été votre réaction quand vous avez vu le tirage des quarts de finale de la Conference League ?

“J’étais sûr qu’on allait prendre Anderlecht. On n’avait qu’une chance sur sept mais je le sentais. ”

Martens remplace Baseggio contre Westerlo pour ce qui restera son unique apparition avec l'équipe A du Sporting. ©Photo News

Avez-vous encore un lien avec Anderlecht, dix-neuf ans après votre départ ?

“Très peu. Je ne connais plus grand monde, juste quelques personnes dans l’encadrement des jeunes. Quand j’ai été formé là-bas, ce n’était même pas encore Jean Kindermans mais Werner Deraeve comme patron du centre de formation. Je connaissais Peter Verbeke que j’avais côtoyé à Bruges mais il n’est plus là. J’ai quand même joué douze ans au Sporting, quasi un tiers de ma vie. Ça reste un club particulier pour moi. ”

Vous n’avez pourtant joué que douze minutes avec l’équipe première, le 20 septembre 2003 contre Westerlo (3-0).

"J’avais remplacé Baseggio. Attendez, je vais essayer de vous dire le onze de ce jour-là : Zitka au but, De Boeck, Deschacht, Zewlakow, Kompany, Vanderhaeghe, Hasi (Ndlr : en fait Hendrikx), Mornar, Aruna et Wilhelmsson. Une belle équipe. J’avais dix-neuf ans mais j’avais le corps d’un gamin de quinze ans. Je ne faisais même pas encore 60 kilos. Je ne suis devenu adulte qu’à 21 ans. J’ai eu de la patience mais j’ai bien senti que celle d’Anderlecht avait atteint ses limites. L’année après ma première apparition, je suis parti aux Pays-Bas pour faire ma carrière (Ndlr : dix ans au RKC puis à l’AZ avant de raccrocher après deux piges au PAOK puis au Cercle). ”

guillement "En 2012, Anderlecht avait un peu pris l'AZ de haut après son 18 sur 18. Personne n'a oublié ce match à Alkmaar."

Vous suivez encore Anderlecht ?

“Je n’arrive pas à voir beaucoup de matchs mais je me tiens toujours au courant. Ça restera toujours un club particulier pour moi. Je serai dans le stade pour le match retour. Ce sera un peu spécial. ”

Vous avez déjà affronté Anderlecht en Coupe d’Europe.

“Oui et on avait gagné à l’aller et au retour avec l’AZ (en 2012). Personne n’a oublié ça à Alkmaar. Anderlecht sortait d’un 18 sur 18 en poules de l’Europa League et nous a un peu pris de haut. Les joueurs se voyaient déjà gagner ce trophée européen (sourire). ”

Martens face à Biglia et Gillet lors du dernier affrontement entre l'AZ et Anderlecht. ©Photo News

Vous avez cumulé neuf caps avec les Diables mais vous n’avez pas pu accrocher le wagon de la génération dorée. Pourquoi ?

“Je n’étais pas assez bon physiquement pour le top absolu, tout simplement. Je manquais de puissance et d’explosivité. Au début, j’étais au niveau des Vermaelen, Dembele, Kompany, Fellaini, Mirallas… Mais ils ont encore pu évoluer, moi pas. ”

Qui a été votre équipier le plus fort ?

“J’ai côtoyé beaucoup de très bons joueurs, Kompany, Dembele, Aruna, Arveladze… Mais Eden Hazard était le plus fort. J’étais là pour ses débuts contre le Luxembourg et on a tout de suite vu qu’il pouvait devenir quelqu’un d’exceptionnel. ”