Slimani, Refaelov, Raman… Les cinq casse-tête de Jesper Fredberg en vue de la saison prochaine

Slimani ne sera pas si bon marché

Islam Slimani (34 ans) avait signé dans les dernières heures du mercato d’hiver. Vu qu’il voulait absolument quitter Brest et que d’autres pistes n’avaient pas abouti, ses conditions financières étaient abordables pour le Sporting, où il ne figurait pas en haut de la liste de souhaits. Entre-temps, on sait combien il a été important pour Anderlecht. En 14 matchs, il a marqué 8 buts et donné un assist. À lui seul, il porte le poids de l’attaque. Et donc, il va sans doute revoir ses conditions à la hausse, alors qu’il aura 35 ans en juin. Autres paramètres dont il faut tenir compte : il se blesse de temps en temps et il n’est pas le plus facile quand il est sur le banc. Mais les supporters veulent absolument qu’il reste. À Jesper Fredberg de trancher.

Refaelov a reçu une proposition, mais…

Avec ses 37 ans, il est un exemple pour le vestiaire, Lior Refaelov. Et mine de rien, il est quand même à quatre buts et cinq assists. Et il a débuté 27 matchs, dont des rencontres extrêmement importantes comme contre l’AZ et à Genk. Il n’est pas au sommet de sa forme, mais l’Israélien est encore de grande valeur pour le Sporting. Il aimerait encore rester. Et selon nos informations, il a reçu une proposition du Sporting, mais elle est fortement revue à la baisse. L’acceptera-t-il, ou signera-t-il ailleurs, pour un plus gros salaire ?

Verschaeren doit resigner

Il était bien parti pour devenir le prochain gros transfert sortant d’Anderlecht, Yari Verschaeren. Mais pendant qu’Anderlecht rêvait d’un chèque de 15 ou 20 millions, le pauvre Yari s’est déchiré les ligaments croisés en évitant un contact avec… Sofian Kiyine à OHL. Résultat des courses : une opération et une indisponibilité de neuf mois. Le contrat de Yari se termine en juin 2024. Il est exclu pour Anderlecht de le laisser aller au terme de ce contrat sans le faire resigner, sinon il pourrait partir gratuitement. Mais est-ce que Yari (ou plutôt ses agents) voudra signer ? Il voudra une hausse de salaire, mais n’est-ce pas un risque de faire un énorme effort pour un joueur gravement blessé ?

Fredberg est très proche de tous ses joueurs, mais il devra prendre des décisions qui pourraient faire mal. ©JDM

Raman veut que l’option soit levée

Il accepte de plus en plus son rôle de joker et Brian Riemer le met de temps en temps au coup d’envoi pour ménager Slimani. Mais Benito Raman est-il assez bon pour Anderlecht ? Il a un contrat jusqu’en 2024 avec une option pour une année supplémentaire. Si Anderlecht la lève, cela signifie automatiquement que son salaire augmentera. Raman a eu une offre de l’étranger au mois de février, mais l’a refusée. Si sa situation sportive reste la même, il aimerait que l’option dans son contrat soit levée. Mais c’est Fredberg qui aura le dernier mot.

Amuzu veut partir, mais à quel prix ?

Quand Anderlecht avait refusé les 9 millions de Nice pour Amuzu au mois d’août de la saison passée, le club avait fait une promesse au joueur : il pourrait partir l’été suivant. Même si c’était l’ancien CEO Peter Verbeke qui avait trouvé ce compromis, Fredberg ne s’opposera pas non plus à un départ de ‘Ciske’, qui veut tenter une aventure ailleurs. Le seul problème est le prix. Vu sa saison moyenne et la probable non-qualification pour les playoffs, il faudrait un miracle pour qu’un club offre 9 millions. Mais Anderlecht ne semble pas se contenter de 6 millions. Quelques clubs suivent son dossier de près. L’un d’eux est… l’OGC Nice, qui était pourtant dégoûté de ne pas avoir pu finaliser le transfert en août.