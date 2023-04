Bonne nouvelle pour Anderlecht : Karlsson, star de l’AZ, est out !

Pascal Jansen, entraîneur de l’AZ, l’a annoncé à sa conférence de presse : Jesper Karlsson est out pour le match contre Anderlecht. Le Suédois est le meilleur joueur de l’AZ, mais il traîne une blessure musculaire depuis quelques semaines. Lors du match aller à Anderlecht, il était monté au jeu à la 75e. “Médicalement, c’était justifiable de me faire monter au jeu, dit Jansen. Mais il n’est pas rétabli. Or, je crois à 100 % en son remplaçant.”