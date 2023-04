Riemer balaie les critiques des Néerlandais : “Un joli compliment d’avoir autant de place dans leurs journaux”

Une semaine plus tard, la confiance se sent partout à l’AFAS Stadion d’Alkmaar : tout le monde ici pense que l’AZ peut se qualifier, même avec le forfait de Karlsson (10 buts et 8 assists cette saison). “On a bien mis quatre buts à la Lazio qui est deuxième dans le championnat italien, confirme Pascal Jansen. Et regardez Arsenal qui va sans doute être champion d’Angleterre : West Ham a réussi à faire son retard de deux buts dans le même match ce week-end.”

guillement "Anderlecht est prenable. On avait le même plan que Genk, il a juste été moins bien appliqué."

Et la performance des Anderlechtois à Genk dimanche (5-2) n'a fait que renforcer le sentiment des Néerlandais. “Genk a finalement utilisé le même plan de jeu que nous jeudi passé mais ils l’ont bien mieux exécuté”, poursuit Jansen, qui avait suivi la rencontre dans le car en direction de Sittard où l’AZ allait s’imposer (0-3). "Nous avions été trop brouillons. Oui, cet Anderlecht est prenable. La rencontre à Genk n’a fait que confirmer ce que je savais déjà.”

Pas de quoi impressionner Brian Riemer, qui a préféré contre-attaquer. “C’était un beau compliment d’avoir autant de place dans les journaux néerlandais pour parler de notre niveau de jeu”, a répondu le coach, faisant sourire puis réagir son compatriote Anders Dreyer à ses côtés en conférence de presse. “C’est chouette qu’ils écrivent autant sur nous quand ils perdent un match. On peut parfois utiliser ça comme motivation mais je dois dire qu’on n’a pas vraiment lu tout ce qui s’est dit aux Pays-Bas.”

Riemer n’a pas enguirlandé ses joueurs après la déroute à Genk

Le match a commencé mercredi soir dans la salle de presse d’Alkmaar. À la confiance des Néerlandais, les Anderlechtois ont répondu par une autre couche de confiance. “J’ai regardé nos stats après le match aller et j’étais très content, notamment dans le nombre d’occasions créées, précisait Riemer. On aurait pu faire mieux sur certains mais c’était une grosse performance de notre part. Maintenant, chacun analyse le match comme il l’entend. J’étais juste surpris de voir qu’on mettait autant d’énergie pour parler de nous aux Pays-Bas. Je préfère insuffler cette énergie dans notre équipe.”

Depuis lundi, Riemer a tourné la page de Genk. Il n’a pas descendu son équipe après les cinq buts encaissés dans le Limbourg. “Ma philosophie, c’est de ne pas m’enflammer après une belle prestation mais de ne pas être trop déprimé après un mauvais résultat. La vérité est souvent au milieu. À Genk, on a aussi fait de bonnes choses, comme notre première mi-temps. Même si on a deux buts d’avance, on va continuer à jouer avec nos valeurs habituelles, sans chercher à être plus défensif.”

S’il pourra compter sur Murillo, absent à Genk, Riemer sera privé de Raman à Alkmaar, qui partait remplaçant de toute manière. Verschaeren, lui, est bien du voyage mais sur ses béquilles et pour encourager ses équipiers à atteindre leur première demi-finale européenne en 33 ans.