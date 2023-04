Les compos probables d'AZ - Anderlecht: avec Delcroix comme surprise ? (En direct dès 18h45)

Les Anderlechtois sont venus à Alkmaar mercredi après-midi avec tous ses joueurs disponibles, à l’exception de Verschaeren, sur la touche pour de longs mois, et de Raman, légèrement blessé après l'entraînement de mardi. Brian Riemer se méfie beaucoup et ne va pas faire tourner malgré les deux d’avance. Il alignera sa meilleure équipe possible.