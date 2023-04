De Proto à Mbokani, en passant par Biglia, que sont devenus les Anderlechtois présents face à l’AZ en 2012 ?

Le gardien de but était déjà un titulaire indiscutable à l’époque. Il restera au club pendant encore 4 saisons, remportant trois trophées de champion de Belgique (2012, 2013, 2014). Proto a ensuite quitté Anderlecht pour Ostende Il jouera une saison à la Côte avant de tenter sa chance à l’étranger (Olympiakos, Lazio Rome). Retraité depuis 2021, il est aujourd’hui consultant à la télévision.

Marcin Wasilewski (42 ans)

Pion majeur de l’effectif d’Ariel Jacobs, le Polonais était adoré des fans mauves. Tout comme Proto, il glane deux titres de champion en 2012 et 2013. Il quittera finalement les Mauves en 2013 pour rejoindre Leicester City (alors en D2 anglaise). Un choix judicieux puisqu’il remporte la Championship l'année suivant et finit même champion d’Angleterre avec les Foxes lors de leur incroyable épopée en 2016. Retraité depuis 2020, il a envisagé une reconversion en MMA.

Cheikhou Kouyaté (33 ans)

Lui n’est pas à la retraite. Loin de là. Le milieu sénégalais qui avait dépanné en défense centrale contre l’AZ a remporté quatre titres avec les Mauves (2010, 2012, 2013, 2014). Il quitte Bruxelles en 2014 pour rejoindre West Ham. Il a ensuite joué quatre saisons avec Crystal Palace et est, depuis cette saison, à Nottingham Forest.

Roland Juhasz (39 ans)

Véritable légende anderlechtoise des années 2000, le défenseur hongrois (95 sélections) a disputé 287 matchs avec Anderlecht (28 buts). Juhasz est un symbole de longévité. Il est resté huit saisons au Sporting pour quatre titres de champion (2006, 2007, 2010 et 2012). Le joueur est depuis retourné chez lui, en Hongrie, où il porte les couleurs de Videoton.

Berhang Safari (38 ans)

La doublure d’Olivier Deschacht était titulaire lors de cette soirée de février 2012. Le Suédois,d’origine iranienne n’a jamais été un titulaire indiscutable chez les Mauves (63 matchs joués en 3 saisons). Il quitte Anderlecht avec deux titres dans la poche (2012 et 2013) et rejoint Bâle, en Suisse. Depuis 2016, il est revenu au pays et porte les couleurs de Malmö.

Lucas Biglia (37 ans)

Le capitaine anderlechtois de l’époque était le leader incontesté de l’équipe. Présent à Bruxelles depuis 2006, il a remporté pas moins de neuf trophées (une Coupe de Belgique, quatre titres de champions et quatre Supercoupes). Après avoir offert le 32ème titre aux Mauves (2013), il rejoint la Lazio Rome. Le milieu est ensuite passé par l’AC Milan avant de partir vers la Turquie. Il joue aujourd’hui à Istanbul Basaksehir.

Sacha Kljestan (37 ans)

Il est le seul joueur encore présent au club. Après avoir bougé du côté de la France et de la Grèce avec des passages à Bastia, Nantes, l’Olympiakos et Lens, le Liégeois est revenu chez lui, en Belgique (Charleroi, Waasland-Beveren). En 2022, il revient à Anderlecht pour jouer avec les U23 mais le changement de réglementation chez les jeunes pousse le quadruple champion de Belgique a raccroche les crampons. L’ex-Diable Rouge a d’abord été T3 dans le staff de Mazzu avant de devenir T1 des RSCA Futures depuis octobre 2022.

Guillaume Gillet (39 ans)

Fernando Canesin (31 ans)

Le Brésilien était le plus jeune Mauve sur la pelouse en 2012. Agé de dix-neuf ans à l’époque, il remplaçait Matias Suarez, malade. Jamais titulaire indiscutable à Anderlecht, il a été freiné par les blessures. Il quitte le Sporting en 2014 pour rejoindre Ostende, y décrochant deux qualifications pour les Playoffs 1. Depuis 2020, il est retourné jouer au Brésil, à Cruzeiro.

Milan Jovanovic (42 ans)

L’attaquant serbe aura marqué de son empreinte la Belgique. Que ce soit au Standard (2006-2010) ou à Anderlecht (2011-2013), "Jova" n’a laissé personne indifférent. Champion avec les deux clubs rivaux, il a également remporté le Soulier d’or en 2009. Retraité depuis 2013, il joue au Futsal au niveau professionnel, en Serbie.

Dieumerci Mbokani (37 ans)

En 2012, Mbokani est en à son deuxième passage à Anderlecht. Revenu au club en 2011, il possède un ratio impressionnant avec ses quarante-trois buts en soixante-neuf matchs. Dieumerci a ensuite pas mal bourlingué avec des passages en Ukraine (Dynamo Kiev), en Angleterre (Norwich, Hull City) et au Koweït. Il est depuis revenu en Belgique, à Beveren, où il lutte pour remonter en Division 1.

Matias Suarez (34 ans)

Même s’il était sur le banc, comment ne pas finir avec le magicien argentin ? Si la fin de son aventure Anderlecht a été marquée par des blessures, le numéro 9 anderlechtois était le meilleur buteur de l’Europa League avec sept buts en six matchs (avant qu’Anderlecht ne se fasse sortir par l’AZ). Retourné en Argentine, il joue actuellement à River Plate.

Sur le banc ce soir-là, on pouvait également retrouver Davy Schollen (45 ans) qui s’est reconverti en menuisier depuis la fin de sa carrière. Sur la touche également, le clubman Olivier Deschacht (42 ans) est aujourd’hui consultant à télévision flamande. Encore sur les terrains, Denis Odoi (34 ans) était également présent à l’AFAS Stadion. Il est actuellement au Club Bruges. Nettement moins connu, Bedi Mbenza (38 ans) faisait partie des joueurs congolais venus au Parc Astrid. Il n’a jamais confirmé et est retourné en RDC. La doublure de Mbokani était Tom de Sutter (37 ans). Le grand attaquant belge est retraité et a créé son entreprise de Padel en Belgique.

L’entraîneur de l’époque, Ariel Jacobs, a terminé la saison avec Anderlecht avant de partir à Copenhague où il ne restera qu’une saison. Sa carrière de coach est aujourd’hui terminée et il est membre de l’organigramme de l’OHL.